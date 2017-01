CeBIT 2017 macht Digitalisierung erlebbar (FOTO)

Hannover (ots) -Künstliche Intelligenz, Drohnen, humanoide Roboter, autonomeSysteme, das Internet der Dinge: Die Digitalisierung verändertWirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft in rasender Geschwindigkeit.Auf der CeBIT 2017 werden die Potenziale der digitalen Transformationentlang der gesamten Wertschöpfungskette erlebbar und alle Facettenvon disruptiven Technologien bis Cyber-Security thematisiert.Mit einer Vielzahl von Anwendungsbeispielen, disruptivenTechnologien und Geschäftsmodellen sowie dem gesamten Lösungsspektrumfür die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung gehtdie CeBIT 2017 in acht Wochen an den Start. "Die CeBIT 2017 wird dieDigitalisierung für unsere Besucher so konkret erlebbar machen wienoch nie", sagte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, amMittwoch in Hannover. Gut 3 000 beteiligte Unternehmen aus 70 Ländernwerden konkrete digitale Anwendungsbeispiele zeigen, Startupspräsentieren disruptive Geschäftsmodelle und digitale Visionärediskutieren über die digitale Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaftbei den CeBIT Global Conferences.Der Premierminister des diesjährigen Partnerlandes Japan, ShinzoAbe, und Bundeskanzlerin Angela Merkel werden im Rahmen der WelcomeNight am 19. März in Halle 9 auf dem Messegelände in Hannover vormehr als 2 000 Besuchern die CeBIT offiziell eröffnen. Allein aus demPartnerland werden sich rund 120 Unternehmen in allen Themenfeldernder CeBIT präsentieren."Die CeBIT 2017 zeigt die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft,sie macht die Digitalisierung greifbar", sagte Frese bei der CeBITPreview vor mehr als 120 internationalen Journalisten. DieVeranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Topthema "d!conomy - nolimits" und rückt damit die Chancen der digitalen Transformation inden Mittelpunkt. "Digitale Innovation eröffnet Wirtschaft undGesellschaft neue Möglichkeiten. Diese zu erkennen und zu nutzen, umso den Erfolg der digitalen Transformation des eigenen Unternehmenssicherzustellen, ist das Thema der CeBIT 2017", sagte Frese. Dazuwerden die ausstellenden Unternehmen mehrere hundert konkreteAnwendungsbeispiele zeigen.So werden viele neuartige Einsatzfelder von künstlicherIntelligenz und Cognitive Computing präsentiert. "Gerade imBusiness-Umfeld gibt es vielseitige Einsatzfelder künstlicherIntelligenz, etwa in der noch umfassenderen Auswertung vorliegenderDaten, in ihrer innovativen Verknüpfung oder durch Einsatz vonBOT-Systemen in der Kommunikation zum Kunden", sagte Frese.Das Thema Künstliche Intelligenz wird auch bei den CeBIT GlobalConferences eine zentrale Rolle spielen, wenn etwa der Director ofEngineering von Google, Ray Kurzweil, als einer der internationalprofiliertesten Experten der Zukunft künstlicher Intelligenz bei denCeBIT Global Conferences (CGC) sprechen wird."In Hannover werden auch humanoide Roboter zu sehen sein, die mitkünstlicher Intelligenz ausgestattet und in der Lage sind, mitMenschen zu interagieren." Der japanische Wissenschaftler ProfessorHiroshi Ishiguro wird etwa mit seinem ihm zum Verwechseln ähnlichendigitalen Zwilling bei den CGC auf der Bühne zu Gast sein. "Damitwird die CeBIT einen wichtigen Impuls zu der Diskussion um daszukünftig Machbare beitragen", sagte Frese.Auch Drohnen werden in unterschiedlichen Einsatzfeldern auf derCeBIT präsentiert. "In der Kombination mit umfassender Datenanalyseund weiteren digitalen Technologien gibt es ein erhebliches Potenzialfür den Einsatz von Drohnen und unbemannten Systemen imgeschäftlichen Umfeld. Schon jetzt sind die Überwachung vonIndustrieanlagen und Einsätze in Logistik und Transportwesen mithoher Sicherheit möglich." Ähnliches gelte für die VirtuelleRealität. "Diese Technologie ist noch jung, aber sie birgt großesPotenzial für viele Industriezweige", sagte Frese. In einem eigensdafür geschaffenen neuen CeBIT-Bereich sollen konkrete Anwendungenvon VR/AR-Technologien aufgegriffen werden.Drohnen sind unter anderem auch ein mobiler Teil des Internets derDinge. Experten sehen darin große Chancen neuer Geschäftsmodelle undWertschöpfung. "Die Netze werden dank 5G immer schneller und machendamit das Internet der Dinge möglich. So werden völlig neueEinsatzfelder möglich wie etwa das autonome Fahren", sagte Frese.Besucher der CeBIT können in den autonom fahrenden SmartShuttles derSchweizer Post durch die Messehalle 13 fahren. Auch zahlreicheweitere Unternehmen werden ihre Fortschritte in diesemTechnologiefeld zeigen. "Das autonome Fahren ist eine derKönigsdisziplinen der Digitalisierung - auf der CeBIT lässt es sichlive erleben", sagte Frese.Das autonome Fahren und viele weitere konkrete Anwendungsbeispieleund Showcases werden Bestandteil der digitalen Highlight-Tour"discover d!conomy" sein. "Die CeBIT gibt damit Orientierung undkonkrete Hinweise, wie die digitale Transformation in Unternehmen undVerwaltung erfolgreich umzusetzen ist", sagte Frese. "Ein Besuch aufder CeBIT 2017 wird zeigen, dass eine konsequente Digitalisierungnicht nur Vorteile im Wettbewerb bringt, sondern auch unkompliziertzu implementieren ist."Dass sich Unternehmen und auch die Verwaltung der öffentlichenHand schnell und ohne größeren Aufwand in das Data-driven Businessüberführen lassen, zeigen viele konkrete Beispiele. Das digitale Bürosteht im Mittelpunkt der Halle 3 beim Digital Office. Prozessdesignund Ressourcenplanung für das Unternehmen und damit die bestenERP-Anwendungen finden sich in der Halle 5. Dort wird am Beispiel derWertschöpfungskette in der Automobilindustrie gezeigt, wie sich dieeinzelnen Prozessschritte digitalisieren lassen. Das Thema Sicherheitsteht schließlich in der Halle 6 im Zentrum und damit der Kampf gegenHacker und Cyber-Kriminalität.Wie schnell und unkompliziert die Digitalisierung die Gründungneuer Unternehmen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle macht,zeigen mehr als 400 junge Unternehmen aus 40 Ländern bei SCALE11, derStartup-Plattform der CeBIT. Zahlreiche etablierte Unternehmen wiezum Beispiel die Deutsche Bahn, Volkswagen und Mastercard engagierensich mit ihren Startup-Aktivitäten bei SCALE11. In Halle 11 werdenzudem zahlreiche neue Trends aufgegriffen. So wird es Konferenzen zudigitalen Anwendungen oder Chancen der Blockchain-Technologie geben,die zahlreiche, neue Geschäftsmodelle für Startups ermöglichen.Weitere junge Unternehmen werden im Bereich Research & Innovation inHalle 6 zu sehen sein. Dort präsentieren sich führende nationale undinternationale Forschungsinstitute und Universitäten - unter anderemauch die Finalisten des CeBIT Innovation Awards 2017.Beeindruckend wird auch der Auftritt des Partnerlands Japan mitden beiden prominenten Ständen in den Hallen 4 und 12 sowie vielenIndividualausstellern in den übrigen Hallen sein. Rund 120Unternehmen aus dem Land der aufgehenden Sonne präsentieren sich indiesem Jahr auf der CeBIT. "Der Auftritt Japans wird die CeBIT indiesem Jahr stark prägen", sagte Frese und zeigte sich überzeugt: "Eswerden wichtige Impulse von der Zusammenarbeit zwischen Japan undDeutschland ausgehen. Mit der CeBIT 2017 werden wir zu einerIntensivierung der Beziehungen der beiden großen Wirtschaftsnationenbeitragen."Ein zentraler Bestandteil der CeBIT sind die CeBIT GlobalConferences, die in diesem Jahr mit besonderen Sprechern aufwarten.Neben Ray Kurzweil und Professor Hiroshi Ishiguro wird unter anderemder Stanford-Professor Michal Kosinski auftreten. Der Sozialforscherist Experte für Psychometrie. Er entwickelte ein mathematischesVerfahren, mit dem anhand von Facebook-Likes und weiteren öffentlichzugänglichen Informationen Rückschlüsse auf den Charakter einesMenschen möglich sein sollen. Darüber hinaus spricht der wohlberühmteste Whistleblower der Welt, Edward Snowden, per Live-Streamzu den Gästen der CeBIT Global Conferences.CeBIT - The Global Event for Digital BusinessDie CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltungfür die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wieArtificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & AugmentedReality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässtsich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthemader CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT diechancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in denMittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz undNetworking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitaleWirtschaft. Die CeBIT bietet auch der Startup-Szene eine Heimat: BeiSCALE 11 präsentieren sich mehr als 400 Startups. Die CeBIT 2017 wirdvom 20. bis 24. März ausgerichtet. Partnerland ist Japan. WeitereInformationen unter www.cebit.de.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Redaktion:Hartwig von SaßTel.: +49 511 89-31155E-Mail: hartwig.vonsass@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cebit.de/de/presseservice/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell