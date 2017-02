CeBIT 2017: Secure Voice Spezialist Secusmart informiert über Abhörsicherheit

Düsseldorf (ots) - Einladung CeBIT 2017 - 20. bis 24. März 2017,Secusmart Halle 6, Stand J28, 30521 HannoverIm Rahmen der CeBIT 2017 lädt die BlackBerry®-Tochter Secusmart(www.secusmart.com) Vertreter der Presse ein, sich persönlich überabhörsichere mobile Kommunikation zu informieren. Secusmart istbereits seit Jahren verlässlicher Partner des Bundes für abhörsicheremobile Kommunikation.Abhörsicher auf der CeBIT 2017Auf folgenden Veranstaltungen erhalten Pressevertreter dieMöglichkeit, sich mit den Düsseldorfer Experten für die sicheremobile Kommunikation auszutauschen:- Pressegespräche am Secusmart-Messestand in Halle 6, Stand J28sind schon ab Sonntag, den 19. März ab 14:00 Uhr möglichWährend der Messe stehen die Geschäftsführer Dr. Christoph Erdmannund Daniel Fuhrmann für detaillierte Pressegespräche von Montag, den20. März bis Donnerstag, den 23. März zur Verfügung.- Standparty am Secusmart-Messestand in Halle 6, Stand J28 amMontag, den 20. März, ab 18 UhrErleben Sie die Secusmart-Profis in ungezwungener Atmosphäre underfahren Sie das Aktuellste aus der Welt der Kryptographie bei einemGlas Düsseldorfer Bier und Pulled Pork Burgern. Zutritt nur mitAnmeldung unter presse@secusmart.de.- International Press Happy Hour im Presse-Restaurant im CC amMittwoch, den 22. MärzSecusmart ermöglicht es als Sponsor der International Press HappyHour Pressevertretern Termine mit den Geschäftsführern Dr. ChristophErdmann und/oder Daniel Fuhrmann vor Ort zu führen.Um Anmeldung zur Terminabsprache wird gebeten unterpresse@secusmart.deSecusmart GmbH (www.secusmart.com), eine Tochtergesellschaft vonBlackBerry® (BlackBerry - NASDAQ: BBRY, TSX: BB), ist ein weltweitführender Experte bei der Entwicklung und Implementierung von mobilenAbhörschutzlösungen in Unternehmen und Behörden. Mit der SecuSUITEkönnen Regierungen und Behörden vertraulich über die verschlüsseltenVerbindungen telefonieren. Zum komfortablen mobilen Arbeiten mitDaten und Apps bietet Secusmart das SecuTABLET, ein vollständigverschlüsseltes Samsung Galaxy Tab S2 mit Android-Betriebssystem undder Secusmart Security Card. Gemeinsam mit der Bundesregierung nutzenweltweit mehr als 20 Länder die SecuSUITE for BlackBerry 10. DieSecuSUITE for Enterprise ermöglicht die sichere mobileSprachtelefonie und den Versand verschlüsselter Textnachrichten fürUnternehmen. Ohne Wechsel des Providers oder der Endgeräte können soSmartphones mit Android, iOS und BlackBerry 10® mit einer Appabgesichert werden.Kontakt:Secusmart GmbH, Heinrichstraße 155, 40239 Düsseldorf, Germany,Pressekontakt: Swenja Hintzen, Telefon: + 49 (0)211-447399-251,Mobil: + 49 (0)151-54360563, Fax: + 49 (0)211-447396-251, E-Mail:presse@secusmart.de, Website: www.secusmart.com, Twitter:https://twitter.com/SwenjaHintzeneuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Germany, Telefon: + 49 (0)611-973150, Fax: + 49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Website: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Secusmart, übermittelt durch news aktuell