CeBIT 2017: Private Cloud as a Service von Materna für höchste Datensicherheit (FOTO)

Dortmund (ots) -Mit einem neuen Komplettangebot bestehend aus einerOpenStack-basierten Cloud-Infrastruktur, Managed Services undergänzenden Beratungsleistungen adressiert Materna die Anforderungvieler Fachbereiche nach schnell verfügbaren, skalierbaren undsicheren IT-Kapazitäten. In vielen Unternehmen sind es heute dieFachabteilungen, die mit dem Wunsch nach neuen Anwendungen dieIT-Abteilung zu Innovationen antreiben. Da die Nutzung der PublicCloud nicht immer gewünscht ist, beispielsweise weil Themen wieDatenhoheit und Datenschutz dies verhindern, müssen Unternehmen aufeine Private Cloud zurückgreifen. Gleichzeitig suchen IT-Leiter undIT-Architekten nach Lösungen, die auf offenen Technologien basieren,um so die Abhängigkeit von nur einem Cloud-Anbieter zu vermeiden.Materna ist als Premium-Partner auf dem IBM-Stand in Halle 2, StandA10 vertreten.Die von Materna angebotene Leistung für Private Cloud as a Service(PCaaS) nutzt die Cloud-Plattform "IBM Bluemix Private Cloud", diedie Verwaltung von Cloud-basierten IT-Infrastrukturen leistet. DieIBM-Plattform basiert auf dem Open Source-Framework OpenStack. Deroffene Standard OpenStack gilt als zukunftssicher und arbeitetherstellerneutral.Private Cloud as a Service von Materna besteht aus verschiedenenLeistungspaketen, die abgestuft von individuellen Managed Servicesbis zum kompletten Betrieb der Cloud-Umgebung reichen. Hierzu gehörtdie initiale Einrichtung der OpenStack-basierten IT-Infrastruktur inder Cloud, die vollständige Integration in die vorhandeneInfrastruktur (z. B. VPN, Alarming, Service Desk, Backup etc.) sowiedie flexible Bereitstellung auch kleinerer Kapazitäten(Subcapacities). Ergänzend ist die Erweiterbarkeit derOpenStack-Management-Plattform auf On-premise-betriebene Systememöglich. So entsteht eine hochverfügbare IaaS-Umgebung (Infrastrukturas a Service), ohne die sonst notwendigen Investitionskosten fürHardware und Lizenzkosten wie für Hypervisoren. Mit Private Cloud asa Service nutzen IT- und Entwicklungsleiter die Vorteile vonOpenStack, ohne eigenes Know-how aufbauen zu müssen - kombiniert mitder Sicherheit eines deutschen Vertragspartners.Zum Einstieg bietet Materna ihren Kunden einen Onboarding-Workshopan. Dieser enthält Details zur Umsetzung von Security-Maßnahmen, zurAbbildung eines Service Desk sowie generell Empfehlungen für einorganisationsweites IT-Architekturkonzept auf Basis von OpenStack undCloud-Ressourcen."Mit PCaaS von Materna erhalten Unternehmen ein veredeltes PrivateCloud-Angebot auf Basis von IBM Bluemix und OpenStack. Materna tritthierbei als dedizierter Ansprechpartner auf, sodass Kunden alleLeistungen aus einer Hand erhalten einschließlich Projekt- undBetriebsunterstützung. Die Nutzung von flexibel skalierbaren PrivateCloud-Services wird somit auch ohne eigenes Expertenwissen aufKundenseite möglich. Gleichzeitig halten die Projektverantwortlichenhöchste Sicherheitsstufen ein und schützen so das geistige Eigentumder eigenen Organisation", sagt Uwe Scariot, Leiter desGeschäftsbereiches IT Factory bei Materna GmbH.Individuelle Leistungen hinzubuchbarKunden können zudem individuelle Leistungen hinzubuchen. Zum einenbietet Materna mit dem Paket "Lift and Shift" verschiedene Leistungenzur Übernahme von OpenStack und anderen Infrastrukturen in eineCloud-Umgebung. Dies umfasst z.B. eine Modernisierung von vorhandenenWorkloads, die optionale Übernahme in ein Materna- oderKunden-Datacenter oder die Realisierung von Geschäftsprozessen aufStandardplattformen. Zum anderen sind individuelle Leistungen rund um"Security und Prozesse" hinzubuchbar. Dies umfasst die Einführung vonProzessen eines Information Security Management Systems (ISMS), dieBegleitung einer Zertifizierung nach ISO20000 / 27001,Awareness-Schulungen im Bereich Prozesse und Security sowie derAufbau eines Identity- und Access-Management-Systems (IAM).Darum mit IBM und OpenStackIBM Bluemix ist eine Cloud-Plattform, die beispielsweise die agileSoftware-Entwicklung mit DevOps-Methoden und Containern perfektunterstützt. Für Fachbereiche bedeutet dies eine beschleunigteApplikationsentwicklung über Standorte und Systemplattformen hinweg.Materna auf der CeBITNeben der Teilnahme als Premium-Partner auf dem IBM-Stand in Halle2, Stand A10 ist Materna mit dem eigenen 105 qm großen Messestand imPublic Sector Parc, Halle 7, Stand C18, auf der CeBIT vertreten.