CeBIT 2017: Ohne smarte Geo-Dienste keine Smart City (FOTO)

Heidelberg (ots) -Das SMART CITY Forum präsentiert vom 20.-24. März auf der CeBIT inHannover neue Ideen, Ansätze und Lösungen für die Digitalisierung imurbanen Raum. Welche Bedeutung innovative Geoinformationstechnik unddynamische Indoor-/Outdoor-Karten dabei haben und wie divers dieEinsatzmöglichkeiten sind, zeigen Heidelberg Mobil International GmbHund HeiGIT als Experten für Geoinformationstechnologie auf demGemeinschaftsstand.Die digitale Transformation der Städte und Kommunen ist ein großesThema mit vielfältigen Herausforderungen. Sie zu begleiten undgleichzeitig die Umsetzung der Klimaschutzziele der EU zu fördern,ist Ziel des SMART CITY Forums, dessen zehn Mitaussteller auf derCeBIT 2017 neue Wege aufzeigen wollen. Netzwerkpartner undSoftwareunternehmen Heidelberg Mobil hat es sich bereits seit 1998auf die Fahnen geschrieben, mit seiner Deep Map(TM) Technologie zuungehinderter Mobilität und Orientierung in urbanen Räumenbeizutragen. Geschäftsführer Dr. Matthias Jöst: "Geoinformationenliefern für die Entwicklung neuer Stadtkonzepte unverzichtbareErkenntnisse. Wenn Städteplaner, Kommunen und Dienstleister diegroßen dynamischen Datenmengen, die mittels Sensoren, Social Mediaoder Crowdsourcing generiert werden, klug auswerten und effizientnutzen wollen, müssen diese Nutzer- und Systemdaten in einenräumlichen und zeitlichen Kontext gesetzt werden."*Routing und Navigationsdienste, innovative Buchungs- undMobilitätslösungen, zum Standort passende Informationen,kontextbezogenes Reporting und fundierte Auslastungsanalysen*Smarte Geo-Services bereichern die digitale Stadt nicht nur mitnahtloser Indoor-/Outdoor-Navigation, die Bewohnern und Besucherneine dynamische Wegdarstellung in 3D bietet. Auch Belegungs- undBestellsysteme von Räumen, Carsharing-Fahrzeugen, Sitzplätzen oderParkplätzen greifen auf räumliche Informationen zu. Kontext- undortsbezogene Dienste, sogenannte Location-based Services, informierenüber Sonderangebote in der Nähe, liefern die passende Busverbindungoder geben andere auf den Standort zugeschnittene Hinweise. FürStädteplaner und Dienstleister sind außerdem Erkenntnisse zurAuslastung essenziell: Welche Räume oder Radwege sind chronischüberlastet, wo hat das Mietobjekt die längsten Liegezeiten?Kontextbezogenes Reporting liefert über Standorterfassung und-verfolgung präzise Analysen zum Personen-, Fahrzeug- oderObjektfluss, die durch Punktwolken und Heatmaps anschaulichvisualisiert werden.Auf der CeBIT 2017 präsentieren die Experten von Heidelberg Mobilund HeiGIT erstmals gemeinsam ihr komplementäres Geo-IT-Portfolio.Mehr zu Heidelberg Mobil auf der CeBIT: https://goo.gl/J10DkOPressekontakt:Heike Mihm+49 6221 / 4299 - 345heike.mihm@heidelberg-mobil.comOriginal-Content von: Heidelberg Mobil International GmbH, übermittelt durch news aktuell