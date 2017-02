CeBIT 2017: Intel CeBIT Drone Park zeigt Drohen in echtem Einsatz

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Hannover (ots) - Die Einsatzfelder von Drohnen im Businessumfeldwerden immer vielfältiger. Ausgestattet mit einer Sensorplattformensteht den unbemannten Flugkörpern eine große Zukunft bevor. Um daserlebbar zu machen, bauen Intel und die CeBIT einen einzigartigenDrone Park.Mit einer einmaligen Life-Inszenierung werden Intel und die CeBITauf der nächsten Veranstaltung das breite Einsatzspektrum von Drohnenim Business-Umfeld demonstrieren. Gemeinsam werden beide Unternehmenauf dem Messegelände in Hannover den Intel CeBIT Drone Parkvorstellen, in dem die Besucher die digitale Wertschöpfungskette rundum sogenannte Unbemannte Flugfahrzeuge hautnah erleben können."Auf der CeBIT 2017 geht es mehr denn je darum, dieDigitalisierung erlebbar und anfassbar in Szene zu setzen", sagteOliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, in Hannover. "DerIntel CeBIT Drone Park wird eindrucksvoll präsentieren, in welchunterschiedlichen Szenarien digital gesteuerte Drohnen inzwischensinnvoll eingesetzt und wie neue Geschäftspotenziale erschlossenwerden können." Als einer der starken Treiber des Internets der Dingekommen den Drohnen auf der CeBIT eine tragende strategische Bedeutungzu, sagte Frese. "Mit unserem Engagement in diesem Projektuntermauern wir die Ausrichtung der CeBIT in Richtung Showcases undAnwendung."Auf dem Freigelände vor der Halle 2 werden für jeden Besuchersichtbar mehrere verschiedene Einsatzszenarien dargestellt. Bei ihrenFlugeinsätzen über eine Ölplattform im Maßstab 1:15 oderSolarkollektoren auf dem CeBIT-Freigelände produzieren die Drohnenumfangreiche Daten, die in der Kontrollstation analysiert,visualisiert sowie in verwertbare Ergebnisse umgewandelt werden.Basis für die Datenanalyse bildet eine umfassende Serverinfrastrukturim Drohnenpark.Die Ergebnisse und Darstellungen in 3D können beispielsweiseGrundlage für Entscheidungen bilden - wie etwa, dass die Solaranlageeiner Wartung unterzogen werden muss. Ebenso wird anschaulichgezeigt, wie Drohnen als Bestandteil des Internets der Dinge und dievon ihnen generierten Daten für neue Formen der Wertschöpfung genutztwerden können. In den Flugshows und anhand weiterer Beispiele wirddemonstriert, was heute bereits machbar ist, wie schnell sich dieDrohnentechnologie entwickelt und wie Unternehmen und OrganisationenDrohnen gewinnbringend nutzen können.Neben dem Intel CeBIT Drone Park wird es auf der CeBIT in diesemJahr in der nahe gelegenen Halle 17 den Ausstellungsbereich UnmanedSystems & Solutions geben. Dort werden mehr als 30 AusstellerDrohnentechnologien präsentieren. Eine international besetzteKonferenz beschäftigt sich mit technischen und rechtlichenFragestellungen. Zudem wird es in der Halle auch Drohnen-Rennengeben.Über IntelIntel (NASDAQ: INTC) macht außergewöhnliche Erlebnisse möglich.Intels Innovationen erweitern die Grenzen des Computing vonpersönlichen Geräten über Unternehmensserver und die Cloud bis hin zusmarten und vernetzten Systemen. Die Arbeit der Intel-Mitarbeiterformt neue Geschäftsfelder, treibt fortschrittliche Entwicklungenvoran und ermöglicht großartige Erfahrungen.Weitere Informationen über Intel finden Sie unterhttp://www.intel.de/newsroom und http://www.intel.de.CeBIT - The Global Event for Digital BusinessDie CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltungfür die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wieArtificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & AugmentedReality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässtsich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthemader CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT diechancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Transformation in denMittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz undNetworking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitaleWirtschaft. Die CeBIT bietet auch der Start-up-Szene eine Heimat: BeiSCALE 11 präsentieren sich mehr als 400 Start-ups. Die CeBIT 2017wird vom 20. bis 24. März ausgerichtet. Partnerland ist Japan.Weitere Informationen unter www.cebit.de.Ansprechpartner für die Redaktion:Intel Deutschland GmbHMonika LischkeE-Mail: monika.lischke@intel.comDeutsche Messe AGHartwig von SaßTel.: +49 511 89-31155E-Mail:hartwig.vonsass@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.cebit.de/de/presseservice/Original-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell