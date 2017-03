CeBIT 2017: Heidelberg Mobil liefert intelligente Indoor-Navigation für smarte Alltagsassistenten / Im Zusammenspiel mit kognitiven Systemen führt die Deep Map(TM) intelligent zum Ziel (FOTO)

Heidelberg (ots) -Neueste Kartentechnologie und künstliche Intelligenz vereint ineiner App: Auf der CeBIT präsentiert Heidelberg Mobil InternationalGmbH zwei innovative Showcases aus dem Bereich Retail undKundenberatung, die das Potenzial haben, die Produktsuche zurevolutionieren. Der Experte für ortsbasierte Dienste kombiniert dazuseine Kartentechnologie Deep Map(TM) mit IBM Watson Technologie unddem Cisco CMX Server und führt den Kunden über Indoor-Positionierungund Wegberechnung auf direktem Weg zu den Produkten, die genau seinenindividuellen Interessen entsprechen. Der gemeinsame Auftrittillustriert, wie komplementäre Partnertechnologien zukunftsweisendeLösungen schaffen.Umfassendes Wissen hat in den meisten Fällen auch einen räumlichenAspekt. Wo ist etwas? Warum ist es dort? Wie komme ich bestmöglichdorthin? Auf der CeBIT zeigt Heidelberg Mobil mit der kognitiven IBMWatson Technologie und Partner Cisco, wie sich ortsbasierte Dienstein Unternehmenslösungen integrieren lassen, um raumbezogeneInformationen schnell deutlich zu machen und so eine bequemeOrientierung in fremder Umgebung zu ermöglichen.*Supermarkt-App: Direkt zum Duschgel mit Watson IoT und der DeepMap(TM)*Der erste Showcase demonstriert eine Supermarkt-App, die Einkäuferdirekt zum gesuchten Produkt führt. Startpunkt ist der Einkaufwagen,gekennzeichnet durch einen RFID-Tag und über QR-Code mit dem Kundenverbunden. Zielpunkt ist die Produktgruppe im Regal. Wählt der Kundeeine bestimmte Produktgruppe in der App aus, so wird über eineSchnittstelle die Verbindung zu IBM Watson IoT hergestellt und dortdie aktuelle Position des entsprechenden RFID-Tags abgefragt. Überdie Deep Map(TM) Technologie werden dem Kunden dann seine aktuellePosition und die kürzeste Strecke zum Produkt angezeigt. DieIndoor-Ortung erfolgt dabei mithilfe von RFID-Antennen, die imSekundentakt die Distanz zum RFID-Tag feststellen und auf dem Serverspeichern. Dieser ermittelt aus allen Entfernungen, die von denAntennen geliefert werden, die Position des Einkaufswagens.*IBM Fairguide: Persönlicher Messe-Assistent mit individuellenEmpfehlungen und Weganzeige*Im zweiten Showcase können Besucher mithilfe der "IBM Fairguide"App und IBM Watson Workspace einen Chatbot nutzen, der ihnen imDialog die Demopunkte passend zu den individuellen Interessenempfiehlt. Die Deep Map(TM) Technologie bildet den IBM Stand digitalab und sorgt auch in diesem Szenario für ein komfortables Routing zumZiel. Im Unterschied zur Supermarkt-App basiert die technischeInfrastruktur hier auf WLAN Access Points und einem Cisco CMX Server,zu dem die Deep Map(TM) Technologie eine maßgeschneiderteSchnittstelle liefert.Über Heidelberg Mobil International GmbH:Orientierung in urbanen Räumen - unser Ziel seit 1998. Mit derDeep Map(TM) Technologie ermöglicht Heidelberg Mobil InternationalGmbH eine nahtlose Navigation auf komplexen Geländen und innerhalbvon Gebäuden. Fünfzig Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden undlangjährigen Partner dabei, ortsbasierte Lösungen in verschiedenstenBranchen umzusetzen. Denn in der dynamisch vernetzten Welt von heutesind ungehinderte Mobilität und optimale Orientierung überall gefragt- gerade im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Eventbranche inihrer räumlichen, zeitlichen und infrastrukturellen Komplexität istnur ein Beispiel.Wissenschaft und Forschung sind gleichzeitig Ursprung undwesentlicher Teil unserer täglichen Arbeit auf dem Campus derUniversität Heidelberg. Mit Engagement in Forschungsprojekten,Netzwerken sowie im internationalen akademischen Austausch treibenwir neue Entwicklungen im Bereich Spatial Analytics, ortsbasierteDienste und Mensch-Computer-Interaktion aktiv voran.Pressekontakt:Heike Mihm+49 6221 / 4299 - 345heike.mihm@heidelberg-mobil.comWeitere Informationen finden Sie auf www.heidelberg-mobil.com imBereich News.Original-Content von: Heidelberg Mobil International GmbH, übermittelt durch news aktuell