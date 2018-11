Ccur: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Ccur aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse OTC US am 12.11.2018 ein Kurs von 3,64 USD geführt.

Die Aussichten für Ccur haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ccur-Aktie ein Durchschnitt von 5,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,64 USD (-27,35 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (4,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,89 Prozent Abweichung). Die Ccur-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Ccur erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Ccur erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,73 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 10,06 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,79 Prozent im Branchenvergleich für Ccur bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,04 Prozent im letzten Jahr. Ccur lag 57,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Ccur für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Ccur für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Ccur insgesamt ein "Hold"-Wert.