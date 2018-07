Ccid Consulting: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Ccid Consulting weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 0,22 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ccid Consulting einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ccid Consulting jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Ccid Consulting. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Ccid Consulting daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ccid Consulting von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...