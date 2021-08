Cboe Global Markets: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Für die Aktie Cboe Global Markets aus dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" wird an der heimatlichen Börse Cboe BZX am 18.08.2021, 03:49 Uhr, ein Kurs von 125.75 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Cboe Global Markets auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cboe Global Markets zahlt die Börse 28,57 Euro. Dies sind 19 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,17. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Cboe Global Markets auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 5 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cboe Global Markets sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Cboe Global Markets-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Cboe Global Markets-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 116,78 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -7,13 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (125,75 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cboe Global Markets somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

