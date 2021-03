Cazoo Holdings Aktie: Cazoo geht durch SPAC-Fusion an die Börse!

Der Online-Gebrauchtwagenverkäufer Cazoo Holdings Ltd sagte am Montag, dass er plant, durch eine Fusion mit dem Blankoscheck-Unternehmen Ajax I (NYSE:AJAX) an die Börse zu gehen, in einem Deal, der das kombinierte Unternehmen auf $7 Milliarden bewertet.

Was geschah

Der Deal beinhaltet bis zu $805 Millionen Ajax-Bargeld in Treuhand und das Unternehmen erwartet, etwa $800 Millionen durch private Investitionen in öffentliches Eigenkapital zu $10,00



