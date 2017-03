Cazeneuve: Griechenland wird es schaffen

ATHEN (dpa-AFX) - Frankreichs Ministerpräsident Bernard Cazeneuve sieht Griechenlands Chancen zur Überwindung der schweren Finanzkrise optimistisch.



"Es ist kein Wunschdenken. Die Ziele (Griechenlands) für Überschüsse sind übertroffen worden", sagte Cazeneuve nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras in Athen. Die Reformen müssten dennoch weiter fortgesetzt werden. Das gelte auch für sein eigenes Land, fügte der Pariser Regierungschef hinzu.

Die Kontrollen der Gläubiger, die zurzeit in Athen laufen, könnten bald erfolgreich abgeschlossen werden, so Cazeneuve. Er rechne auch mit einer Vereinbarung zur Reduzierung des griechischen Schuldenbergs. "Wir dürfen dabei nicht die Möglichkeiten für Wachstum töten", sagte er bei der Pressekonferenz mit Tsipras. Französische Unternehmen seien bereit, in Griechenland zu investieren.

Tsipras dankte Cazeneuve für Hilfen bei der Bewältigung der Migrationskrise. Frankreich habe mehr als 3000 Menschen aufgenommen und gebe damit "ein gutes Beispiel bei der Umverteilung der Flüchtlinge". Cazeneuve versprach, 360 Asylexperten nach Griechenland zu schicken./tt/DP/mis