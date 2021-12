Cavendish International Fund B Inc: Was wird das noch werden?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochenhoch aus? Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 09. Dezember 2021 erreichte, lag bei 565,70 Euro. In den letzten 18 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -3,15 Prozent. Die Kapitalanleger von Cavendish International Fund B Inc mussten also in den letzten 18 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!