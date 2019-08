Cavco Industries: Das macht sprachlos!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Cavco Industries per 26.08.2019, 20:51 Uhr bei 178.9 USD. Cavco Industries zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cavco Industries mit einem Wert von 22,86 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,44 , womit sich ein Abstand von 25 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cavco Industries-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 173 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (175,8 USD) ausgehend um -1,59 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Cavco Industries von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cavco Industries erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 12,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -32,51 Prozent im Branchenvergleich für Cavco Industries bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,02 Prozent im letzten Jahr. Cavco Industries lag 32,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.