"Caught in the Web": ZDFinfo-Doku über Kim Dotcom (FOTO)

Mainz (ots) -Kim Dotcom ist der meistgesuchte Mann im Netz. Der gebürtigeKieler, der bürgerlich Kim Schmitz heißt, geriet als Gründer derFilesharing-Plattform "Megaupload" wegen mutmaßlicherUrheberrechtsverletzungen ins Visier von NSA und FBI. Seither wehrter sich gegen die Anschuldigungen. Die ZDFinfo-Dokumentation "KimDotcom - Caught in the Web" zeichnet am Samstag, 13. Oktober 2018,20.15 Uhr, ein Porträt des Internet-Millionärs. Ist er einInternet-Pirat oder ein Volksheld? Ein Außenseiter, der sich mit deramerikanischen Supermacht anlegt, oder ein einfacher Dieb?Der wegen Insidergeschäften vorbestrafte Kim Dotcom, Betreiber desSharehosters "Megaupload", kam Ende 2010 mit seiner Familie nachNeuseeland. In der Hoffnung, dort ein ruhiges Leben führen zu können,mietete Dotcom ein luxuriöses Anwesen. Doch im Januar 2012 brachalles zusammen: Auf Betreiben des FBI stürmten 70 Polizisten dasAnwesen und verhafteten Dotcom und seine Mitarbeiter, denen eineReihe von Verstößen gegen das Urheberrecht vorgeworfen wurde.Aber Dotcom wollte sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Auchnach seiner Entlassung gegen Kaution sorgte er weiter für Aufruhr. Erschmiedete unerwartete Allianzen und scharte eine Gruppegegensätzlicher Verbündeter um sich. Er veranstaltete wilde Partys,gründete eine politische Partei und provozierte die Mächtigen,während er versuchte, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe abzuwehren.Dabei gehen die Meinungen über Kim Dotcom weit auseinander: Ist erein superreicher Unternehmer oder ein freiheitsliebender Anarchist?ZDFinfo wiederholt "Kim Dotcom - Caught in the Web" am Donnerstag,25. Oktober 2018, um 2.45 Uhr, sowie am Donnerstag, 8. November 2018,um 18.30 Uhr.