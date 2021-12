Cato bietet unabhängige Compliance- und Sicherheitsbewertung von Cloud-Anwendungen in der neuen Cato-Management-Anwendung

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Cato überarbeitet die Architektur von Verwaltungsanwendungen im Hinblick auf Skalierbarkeit und Leistung. Verbessert den Einblick in die Cloud mit einem erweiterten Cloud-Katalog, Konformitätsprüfung und einem Dashboard für BedrohungenCato Networks (https://www.catonetworks.com/), der Anbieter der ersten SASE-Plattform der Welt (https://www.catonetworks.com/sase/) stellte heute unabhängige Bewertungen der Compliance- und Sicherheitsfähigkeiten von Cloud-Anwendungen als Teil der vollständigen Neuarchitektur der Selbstbedienungsanwendung Cato Management Application vor. Mehr als 103 Frontend-Verbesserungen und eine neu strukturierte Backend-Ereignisarchitektur wurden eingeführt, die es Cato ermöglichen, die Skalierungs- und Benutzerfreundlichkeitsanforderungen der größten und kleinsten Unternehmen zu erfüllen. Weitere Neuerungen sind ein Katalog für Cloud-Anwendungen, ein Dashboard für Bedrohungen und ein Dashboard für Anwendungsanalysen.„Cato ist führend in der SASE-Konvergenz-Revolution, und die Cato Management Application verkörpert diese Führungsrolle", sagt Shlomo Kramer, CEO und Mitbegründer von Cato Networks. „Wir bieten totale Transparenz und Kontrolle mit tiefen Einblicken, die von einer massiv skalierbaren Big-Data-Architektur unterstützt werden - ohne die Benutzerfreundlichkeit zu opfern, die den Cato-Weg so einzigartig macht."Cato-Konvergenz in großem Maßstab ohne Kompromisse bei der BenutzerfreundlichkeitSeit ihrer Einführung hat die Cato-Verwaltungsanwendung Netzwerke und Sicherheit in einer benutzerfreundlichen SASE-Verwaltungsplattform mit Selbstbedienung zusammengeführt. Mit der Reifung des SASE-Marktes und der Hinwendung von Netzbetreibern und großen Unternehmen mit Zehntausenden von Nutzern zu Cato mussten neue Unternehmensanforderungen berücksichtigt werden, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu verlieren, die Cato zum Gewinner des UX-Preises für Design (https://www.catonetworks.com/news/cato-networks-wins-ux-award-for-design-of-sd-wan-management-application/#:~:text=Cato%20Networks%20Wins%20UX%20Award%20for%20Design%20of%20SD-WAN%20Management%20Application,-December%206%2C%202017&text=TEL%20AVIV%2C%20Israel%2C%20December%206,user%20experience%20(UX)%20design.).Die heutigen Änderungen stellen sich diesen Herausforderungen und bieten eine völlig neu gestaltete Benutzeroberfläche und Architektur. Die Top-Level-Ansicht der Cato Management-Anwendung ist vollständig anpassbar und ermöglicht es auch sehr großen Implementierungen zu sehen, wie alle Kanten - Standorte, mobile Benutzer und Cloud-Assets - mit der Cato SASE Cloud verbunden und durch diese gesichert sind.Mit Cato können alle Kunden ihre Netzwerk- und Sicherheitskonfigurationen schnell ändern, ohne auf die Änderungsgenehmigung des Providers warten zu müssen. Zehntausende von Konfigurationsänderungen können über die Cato Cloud von Tausenden von Administratoren gleichzeitig durchgeführt werden. Und da es sich um eine einzige Anwendung und nicht um eine weitere Verwaltungsebene handelt, bietet Cato ein einheitliches Erscheinungsbild und eine vollständige Datenintegration über alle Funktionsbereiche von Netzwerk, Sicherheit und Zugang.Hinter der Cato Management-Anwendung steht ein komplett neu entwickeltes Backend. Verbesserte Abfrageanalysen für Standortmetriken und Ereignisse machen den Prozess effizienter und die Schnittstelle reaktionsschneller, selbst bei Kundenumgebungen, die über 2 Milliarden Ereignisse pro Tag erzeugen. Eine neue Ereignis-Pipeline erhöht das Volumen der Ereignisabfrage und ermöglicht es NetOps und NetSecOps, spezifischer vorzugehen und nur die notwendigen Ereignisse zu exportieren.Unabhängiges Compliance Rating revolutioniert die Überprüfung von Compliance und SicherheitCato hat auch einen Cloud-Anwendungskatalog mit 5.000 der gängigsten Unternehmensanwendungen hinzugefügt, und jeden Monat kommen Tausende weitere hinzu. Für jede Anwendung enthält der Katalog eine detaillierte Beschreibung der Zielanwendung, die automatisch von einem proprietären Data-Mining-Dienst erstellt wird, sowie eine unabhängig verifizierte Risikobewertung.Die Risikobewertung basiert auf Catos automatisierter und unabhängiger Bewertung des Konformitätsniveaus und der Sicherheitsfunktionen einer Cloud-Anwendung. Algorithmen des maschinellen Lernens, die mit Catos riesigem Datensee von Flussmetadaten arbeiten, analysieren die tatsächlichen Merkmale, die Anwendungen im Netzwerk aufweisen. Derzeit verifiziert Cato die Einhaltung von Vorschriften wie HIPAA, PCI und SOC 1-3. Die Überprüfung der Sicherheitsfunktionen umfasst MFA, Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und SSO.Neue Dashboards identifizieren die wichtigsten Bedrohungen und bieten eine analytische MomentaufnahmeDarüber hinaus hat Cato der Cato Management Application interaktive Dashboards hinzugefügt. Das neue Threats Dashboard fasst die Erkenntnisse aus Catos Managed IPS, FWaaS, SWG und Anti-Malware Services zusammen. Über ein einziges Dashboard können die Sicherheitsteams die größten Bedrohungen im gesamten Unternehmen erkennen. Eine dynamische Drilldown-Zeitleiste ermöglicht es den Sicherheitsteams, mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Top-Hosts und Benutzer identifizieren die betroffenen Personen und Endgeräte.Das Application Dashboard bietet einen Gesamtüberblick über die Anwendungsanalyse eines Unternehmens. Administratoren können den aktuellen und historischen Bandbreitenverbrauch und die Erzeugung von Datenströmen nach Kombinationen von Standorten, Benutzern, Anwendungen, Domänen und Kategorien leicht nachvollziehen.Die Cato-Management-Anwendung ist derzeit für alle Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Um mehr über Cato zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.catonetworks.com.Informationen zu Cato NetworksCato bietet die weltweit erste SASE-Plattform, in der SD-WAN und Netzwerksicherheit in einem globalen, cloudnativen Service vereint werden. Die Cato-Lösungen optimieren und sichern den Anwendungszugriff für alle Benutzer und Standorte. Mit Cato können Kunden einfach von MPLS zu SD-WAN migrieren, die Konnektivität mit lokalen und Cloudanwendungen optimieren, überall einen sicheren Internetzugang für Niederlassungen ermöglichen sowie Cloudrechenzentren und mobile Benutzer mit einer Zero-Trust-Architektur nahtlos in das Netzwerk integrieren. Mit Cato ist das Netzwerk und Ihr Unternehmen bestens vorbereitet, um auch zukünftige Herausforderungen zu meistern. Pressekontakt:Dave Greenfield,dave@catonetworks.com,+972509677986