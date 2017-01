Cathy Hummels stellt klar: Bin nicht schwanger (FOTO)

Hamburg (ots) -Exklusiv in GALA (Ausgabe 02/17, ab morgen im Handel) beziehtCathy Hummels (28) Stellung zu den anhaltenden Babygerüchten. "Ja,ich habe ein paar Kilo zugenommen und finde es überhaupt nichtschlimm", versichert die Ehefrau von Fußballnationalspieler MatsHummels (28) im Interview. Weil sie die Gerüchte "absurd" finde, habesie sich in den vergangenen Wochen "einen Spaß daraus gemacht und mitAbsicht weite Kleider angezogen". Unter Druck setzen lasse sie sichbeim Thema Nachwuchs nicht. "Wir planen irgendwann eine Familie.Früher wollte ich unbedingt mit 25 Mutter werden - diesen Punkt habeich nun ja schon ein paar Jahre überschritten. Das Leben verläufteben nicht genauso, wie man es sich irgendwann einmal ausgemalt hat."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell