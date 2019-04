Cathy Hummels macht Müttern von asthmakranken Kindern Mut (FOTO)

Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA (Heft 16/2019, ab morgen im Handel)berichtet Influencerin Cathy Hummels, 31, dass Sohn Ludwig, den siemit Bayern-Kicker Mats Hummels hat, an Asthma leidet: "Wir müssenstets zwei verschiedene Sprays griffbereit haben und waren schonhäufig mit ihm im Krankenhaus." Die Krankheit ist offenbar erblichbedingt. "Ich hatte früher auch Asthma, wäre mit sechs Jahren fastdaran gestorben. Das Gute ist: Durch meine eigeneKrankheitsgeschichte weiß ich damit einigermaßen umzugehen. Aber esist nicht schön, das eigene Kind leiden zu sehen." Cathy Hummels willanderen Müttern Mut machen und gibt ihnen Tipps an die Hand: "Ichverzichte bei Ludwig so gut es geht auf Milcheiweiß, Weizen undZucker. Aber in Maßen. Es gehört auch dazu, dass er mal ein Eis oderein Stück Schokolade isst. Er soll glücklich sein."Außerdem reflektiert Cathy Hummels die zurückliegenden Jahre inder Öffentlichkeit, in denen sie viel Kritik ertragen musste: "DieShitstorms haben mich sehr aus der Bahn geworfen. Durch Yoga habe ichverstanden, dass das vielleicht auch ein bisschen an meinem Verhaltenlag. Ich wirkte sehr aufgesetzt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell