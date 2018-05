Hamburg (ots) - Als "Spielerfrau" bezeichnet zu werden, kann CathyHummels, 30, Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats Hummels, inzwischenakzeptieren. "Früher war ich vehement darauf aus, diesen Begriff vonmir fernzuhalten. Heute sage ich: Ich bin eine Spielerfrau, das istTeil meines Lebens. Ich weiß, wer ich bin, habe meine eigeneKarriere", so Cathy Hummels im GALA-Interview (Heft 20/2018, EVT09.05.2018). Ärgerlich finde sie folgendes Vorurteil: "DassSpielerfrauen dumm sind. Bis jetzt habe ich immer nur solchekennengelernt, die ganz schön was im Köpfchen haben." In den elfJahren, in denen Mats bereits in der Fußball-Bundesliga spiele, habesich ihr eigenes Selbstverständnis stark verändert: "Mittlerweilegehe ich nur noch ins Stadion, um das Spiel zu sehen und meinen Mannzu unterstützen. Ich muss nicht die Schönste sein."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell