Cathryn Costello neue Professorin an der Hertie School und Co-Direktorin des Centre for Fundamental Rights

Berlin (ots) - Cathryn Costello, Expertin für internationales Flüchtlings- und Migrationsrecht, lehrt und forscht seit Juli 2020 als Professor of Fundamental Rights an der Hertie School. Gemeinsam mit Basak Çali, Professor of International Law, leitet Costello das Centre for Fundamental Rights der Hertie School.Costello kommt von der University of Oxford, wo sie Andrew W. Mellon Professorin für Flüchtlings- und Migrationsrecht ist. Ihre neue Tätigkeit an der Hertie School dient auch dazu, eine engere Verbindung zwischen den beiden Institutionen herzustellen.Çali und Costello arbeiten seit 2018 gemeinsam an dem Forschungsprojekt "Hard Refugee Protection through Soft Enforcement". In ihrer Zusammenarbeit untersuchen sie die Menschenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen mit einem Schwerpunkt auf Flüchtlingsrechten.Costello ist außerdem Teilzeit-Professorin II am Norwegischen Zentrum für Menschenrechte an der University of Oslo und Principal Investigator von RefMig, einem fünfjährigen, vom ERC finanzierten Forschungsprojekt, das die Mobilität, Anerkennung und Rechte von Flüchtlingen untersucht. Weiterhin hat Costello bereits Studien für das UNHCR, den Europarat und das Europäische Parlament durchgeführt. Ihren Doktor in Rechtswissenschaften hat sie an der University of Oxford erworben.Das Centre for Fundamental Rights an der Hertie School ist ein akademisches Zentrum für Forschung, Vermittlung und Lehre zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen hinsichtlich des Schutzes von Menschen- und Grundrechten in der nationalen, regionalen und globalen Governance.