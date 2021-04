Cathie Wood setzt auf Teladoc Health: Jetzt der Anti-Warren-Buffett folgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Cathie Wood gilt inzwischen als eine Art Anti-Warren-Buffett. Das liegt nicht daran, dass die Starinvestorin hinter dem Ark Innovation ETF versucht, stets so zu investieren, wie es das Orakel von Omaha nicht tun würde. Nein, sondern das hängt mit ihrer Vorliebe für starke Wachstumsaktien zusammen.

Im Gegensatz zu Warren Buffett investiert Cathie Wood entsprechend in Aktien von Unternehmen, die häufig weder profitabel noch preiswert bewertet sind. Das hat der Starinvestorin jedoch eine starke, marktschlagende Rendite in den letzten Jahren eingebracht, die den breiten Markt weit hinter sich lässt. Sowie auch Warren Buffett samt Holding.

Jetzt ist jedenfalls bekannt geworden, dass Cathie Wood in eine Aktie weiter investiert hat: Teladoc Health (WKN: A14VPK). Lass uns im Folgenden einmal schauen, warum das bemerkenswert ist. Sowie, ob du womöglich folgen solltest.

Cathie Wood investiert in Teladoc Health

Wie unter anderem der US-Ableger von Motley Fool berichtet, hat Cathie Wood augenscheinlich bei Teladoc Health nachgelegt. Demnach nutzt die Investoren die inzwischen vergleichsweise günstige Bewertung für weitere Zukäufe bei dem US-amerikanischen Telemedizin-Spezialisten. Mit dieser Erhöhung des Einsatzes unterstreicht die Starinvestorin offenkundig, dass die Aktie weiterhin ein marktschlagendes Potenzial besitzen könnte.

Bemerkenswert ist außerdem, dass Teladoc Health alles andere als eine kleine Position im Portfolio des Ark Innovation ETF ist. Mit Blick auf die tagesaktuelle Rangliste des Portfolios stellen wir fest, dass die Aktie des Telemedizin-Spezialisten per 31.03. dieses Jahres auf Rang 3 notiert. Das heißt, dass Cathie Wood inzwischen 7.645.309 Aktien an Teladoc Health besitzt. Sowie, dass die Performance des Telemedizin-Spezialisten für 6,3 % des gesamten ETFs verantwortlich ist. Überaus bemerkenswert.

Der absolute Gegenwert, den Cathie Wood damit bei ihrem Vehikel hält, beläuft sich auf rund 1,335 Mrd. US-Dollar. Das können wir zugegebenermaßen als hohen Einsatz bezeichnen. Sowie als spannende Neuigkeit, die die Zuversicht der Investoren bekräftigt.

Der Anti-Warren-Buffett folgen?

Die vermutlich spannendere Frage ist jedoch, ob man auch als Foolisher Investor Cathie Wood folgen sollte. Grundsätzlich könnte es spannende Faktoren geben. Allerdings auch mindestens eine Einschränkung. Man sollte an das grundlegende und langfristige Potenzial der Telemedizin glauben, damit die Aktie jetzt attraktiv bewertet ist. Sowie davon überzeugt sein, dass Teladoc Health mehr als bloß eine Sonderkonjunktur in Zeiten von COVID-19 besessen hat.

Ansonsten ist die Aktie seit ihrem Rekordhoch inzwischen um ca. 40 % eingebrochen. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 26,7 Mrd. US-Dollar könnte der Gesamtkonzern inzwischen preiswert sein. Zumal mit Livongo Health der Eintritt in den Markt der digitalen Gesundheitsdaten lauern könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf Basis des vierten Quartals liegt außerdem bei ca. 17,8. Keine Frage: Das ist zwar nicht preiswert. Allerdings könnte es chancenreich sein, wenn die Telemedizin langfristig ein stark wachsender Milliardenmarkt ist.

The post Cathie Wood setzt auf Teladoc Health: Jetzt der Anti-Warren-Buffett folgen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Teladoc Health.

