Cathie Wood’s Ark erhöht Anteile an diesen Kryptos!

Dievon Cathie Wood geleitete Ark Invest hat am Montag ihr Engagement in Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) weiter erhöht, als die Aktie sank.

Das beliebte Geldverwaltungsunternehmen kaufte 404.020 Aktien im Wert von schätzungsweise 16,4 Mio. $ von Robinhood, als die Aktien des Unternehmens 3,96% niedriger bei 40,70 $ pro Aktie schlossen.

Berichten zufolge testet Robinhood eine mit Spannung erwartete Funktion, die es den Nutzern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung