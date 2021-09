Cathie Wood’s Ark: Erhöht weiter die Anteile an Coinbase und Robinhood!

Cathie Woods Investment-Management-Firma Ark Invest hat ihr Engagement in Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) am Dienstag weiter ausgebaut, da die Aktien der Kryptowährungsbörse weiterhin weit unter dem Referenzpreis gehandelt werden, der während des Blockbuster-Listings im April festgelegt wurde.

Ark Invest kaufte 108.527 Aktien von Coinbase im Wert von schätzungsweise 25,87 Millionen Dollar. Die Aktien von Coinbase, der größten Kryptowährungsbörse in den USA, schlossen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung