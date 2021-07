Cathie Wood hat über 1 Milliarde US-Dollar in diese Krypto-Aktie investiert. Sollte man ihrem Beispiel folgen?

Weitere Suchergebnisse zu "ARK Web x.0 ETF":

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Wenn Cathie Wood (der CEO von ARK Invest) spricht, hört die Investorengemeinschaft zu. Ark verwaltet sechs aktiv gehandelte börsengehandelte Fonds (ETFs), und jeder von ihnen ist auf langfristiges Wachstum und paradigmenverändernde Technologie ausgerichtet.

Abgesehen von Elektrofahrzeugen ist eine von Woods offenkundigsten Ideen Bitcoin (WKN: BTCEUR). Und so ist es keine Überraschung, dass die verschiedenen Fonds der Investment-Management-Firma Anteile an einer der größten Kryptowährungsbörsen der Welt besitzen: Coinbase Global (WKN: A2QP7J). Überraschend ist die schiere Anzahl der Aktien, die diese Fonds in den zwei Monaten seit der direkten Notierung erworben haben. Sehen wir uns die Coinbase-Aktienakkumulation des ARK an – sowie die Stärken und Schwächen – um festzustellen, ob Coinbase eine Aktie ist, die es sich jetzt zu kaufen lohnt.

ARKs Coinbase-Aktienakkumulation

Mit Stand vom 16. Juni besitzen die Fonds von ARK kumulativ atemberaubende 4,63 Millionen Aktien von Coinbase, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes fast 1,04 Milliarden US-Dollar wert sind. Für den Kontext, das ist fast 2 % der voll verwässerten Kapitalisierung von 261,3 Millionen Aktien, die auch Stammaktien, Optionen und eingeschränkte Aktien beinhaltet. Dies macht Ark zu einem der größten institutionellen Besitzer von Coinbase.

Nach einem beträchtlichen Kauf in der ersten Woche der direkten Notierung von Coinbase haben der ARK Innovation ETF (WKN: A14Y8H), der ARK Next Generation Internet ETF (WKN: A14Y8J) und der ARK Fintech Innovation ETF (WKN: A2PEAN) nach und nach Anteile akquiriert. Das folgende Diagramm zeigt die kombinierten täglichen Käufe und Verkäufe dieser drei ETFs.

Datenquelle: ARK INVEST, ARK ETF TRACK; Chart: Autor

Wie du im Chart sehen kannst, hat ARK den Großteil seiner Position im April und Mai erworben. Das ist ein gutes Zeichen für Investoren, die die Aktie zum aktuellen Kurs in Betracht ziehen, der viel günstiger ist als das, was Ark gezahlt hat. Coinbase ist nun eine der größten Positionen in der ARK-Fondspalette. Insbesondere ist Coinbase jetzt eine Top-10-Position in ARKs Innovationsfonds.

Kennzahl ARK Innovation (ARKK) ARK Nextgen Internet (ARKW) ARK Fintech (ARKF) Gehaltene Aktien 3.309.612 844.630 463.517 Position 9/51 10/48 12/44 % des Fonds 3,5 % 3,5 % 2,9 %

Datenquelle: ARK INVEST

Ein florierendes Geschäft

Coinbase ist die Nr. 1 unter den Kryptowährungsverwahrern und -börsen in den USA. Im ersten Quartal (Q1) des letzten Jahres verzeichnete das Unternehmen 34 Millionen verifizierte Nutzer und erwirtschaftete daraufhin einen Umsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 322 Millionen US-Dollar für das gesamte Jahr 2020. Aber das war nichts im Vergleich zu seinem außerordentlichen Q1 in diesem Jahr. Coinbase beendete das Quartal mit 56 Millionen verifizierten Nutzern, erwirtschaftete 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und erzielte 771 Millionen US-Dollar Nettogewinn, was einer Gewinnmarge von 43 % entspricht, verglichen mit 25 % für das Gesamtjahr 2020. Coinbase profitierte eindeutig von einem Anstieg des Kryptowährungshandels und der Bewertungen, da die kumulative Marktkapitalisierung aller Token von weniger als 800 Milliarden US-Dollar Ende 2020 auf über 2 Billionen US-Dollar am Ende von Q1 2021 stieg.

Coinbase erhebt eine minimale Handelsgebühr von 1,49 % pro Transaktion. Es stimmt zwar, dass es sowohl mit dem Kauf als auch mit dem Verkauf von Wertpapieren Geld verdient, aber es wird im Allgemeinen mehr Geld verdienen, wenn die Kryptowährungskurse steigen. Höhere Bewertungen bedeuten ein höheres verwaltetes Vermögen, ein höheres Handelsvolumen und möglicherweise mehr Nutzer, die seine Plattform nutzen.

Abgesehen von den Kryptowährungskursen profitiert Coinbase auch von der zunehmenden institutionellen Akzeptanz von Bitcoin. Cathie Woods Bitcoin-Optimismus dreht sich um die Vorstellung, dass je mehr reguläre Unternehmen (nicht nur Banken und Fintech-Plattformen) Bitcoin in ihren Bilanzen halten, desto mehr sein Wert und Ruf wachsen kann. Es mag dich überraschen zu erfahren, dass das institutionelle Handelsvolumen von Coinbase im ersten Quartal etwa 80 % höher war als das Handelsvolumen für Privatkunden. Ein großer Teil davon kam von Bitcoin und Ethereum (WKN: A2YY6X), die über 75 % der auf der Coinbase-Plattform gehaltenen Positionen ausmachen. Mit anderen Worten, der Kryptowährungsmarkt ist jetzt hochentwickelt und wird von großen Akteuren dominiert – im Gegensatz zu seinen Anfängen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Coinbase eines dieser seltenen Unternehmen ist, das Rendite mit ernsthaftem Wachstumspotenzial paart. Das Management ist optimistisch, dass sich das Wachstum im zweiten Quartal fortsetzen kann, während es die Zyklizität des Kryptowährungsmarktes und die positiven und negativen Auswirkungen dieser Dynamik auf die Leistung von Coinbase anerkennt.

Erhöhter Wettbewerb

Das führt uns zu den Schwächen von Coinbase, wobei die erste die Volatilität von Kryptowährungen ist. Krypto mag mehr Mainstream sein als früher, aber es ist genauso volatil wie immer. Der schlimmste Kryptowährungs-Crash im Mai hat Bitcoin und Ethereum in nur wenigen Tagen um über 50 % fallen lassen. Die Volatilität hat Bitcoin als Währung unwirksam gemacht. Anhaltende Abschwünge bei den Werten und der Anlegerstimmung könnten kurz- bis mittelfristig zu schwierigen Umsätzen oder sogar negativem Wachstum für Coinbase führen.

Es ist wahrscheinlich am besten, sich von Coinbase fernzuhalten, wenn du nicht an die Zukunft der Kryptowährung glaubst. Aber selbst dann gibt es immer noch die Bedrohung durch den zunehmenden Wettbewerb. Viele der Konkurrenten von Coinbase bieten höhere Zinssätze und niedrigere (oder kostenlose) Handelsgebühren als Coinbase. Da die Akzeptanz wächst, wird Coinbase wahrscheinlich mit einem noch härteren Wettbewerb konfrontiert – was die Gewinnmargen unter Druck setzen und die Nutzerzahl von Coinbase stagnieren oder schrumpfen lassen könnte. Coinbase wurde jedoch noch nie gehackt und hat stark in die Sicherheit und seine nutzerfreundliche Oberfläche investiert, und es hat den Ruf, eine hohe Liquidität zu bieten (die institutionelle Investoren lieben).

Die Quintessenz

Cathie Wood und ihr Team haben Coinbase-Aktien gekauft, weil sie an die Zukunft von Bitcoin sowohl als Anlageklasse als auch als Wertspeicher glauben. Angesichts der Q1-Performance von Coinbase und der Q2-Prognosen werden die Zahlen für 2021 hervorragend aussehen. Die große Frage ist, ob es sein beeindruckendes Tempo beibehalten kann oder nicht.

Für Anfänger in diesem Bereich ist es wahrscheinlich am besten, einige Zeit damit zu verbringen, etwas über die verschiedenen Arten von Kryptowährungen zu lernen, bevor sie kopfüber in kryptowährungsbezogene Investitionen eintauchen. Aber für Investoren, die bereits Bitcoin oder Ethereum besitzen oder einfach nur eine Position in Aktien statt in Token suchen, scheint Coinbase eine der besten Kryptowährungsaktien da draußen zu sein.

Der Artikel Cathie Wood hat über 1 Milliarde US-Dollar in diese Krypto-Aktie investiert. Sollte man ihrem Beispiel folgen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 22.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Daniel Foelber besitzt Aktien von Bitcoin und Ethereum und hat folgende Optionen: long August 2021 $230 Calls auf Coinbase Global, Inc, long Juli 2021 $235 Calls auf Coinbase Global, Inc, long September 2021 $270 Calls auf Coinbase Global, Inc., short August 2021 $235 Calls auf Coinbase Global, Inc., short Juli 2021 $240 Calls auf Coinbase Global, Inc., short Juni 2021 $230 Calls auf Coinbase Global, Inc. und short September 2021 $275 Calls auf Coinbase Global, Inc.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin.

Motley Fool Deutschland 2021