Cathie Wood geht auf Schnäppchenjagd: 3 Aktien, die sie gerade gekauft hat

Die Wachstumsaktien geben ein Lebenszeichen von sich und das sind gute Nachrichten für Cathie Woods Ark-Invest-Familie von börsengehandelten Fonds (ETFs). Nach einem großartigen Jahr 2020 und einem katastrophalen Jahr 2021 zeigen die wachstumsstarken Fonds nun erste Lebenszeichen. Ihr größter ETF ist letzte Woche um 6 % gestiegen.

Ark Invest veröffentlicht seine Transaktionen täglich. Was hat Wood – CEO, Mitbegründerin von Ark Invest und eine der besten Aktienpickerinnen – am Freitag in ihre Portfolios aufgenommen? Tesla Motors (WKN: A1CX3T), Velo3D (WKN: A3C4MV) und Sea Limited (WKN: A2H5LX) sind einige der neuen Käufe, mit denen sie ihre früheren Positionen in diesen Aktien aufstockte. Sehen wir uns an, warum sie diese Schritte unternimmt.

Tesla

Die größte Position in allen ETFs von Ark Invest ist Tesla, und das ist eines der wenigen Dinge, die für Wood im letzten Jahr gut gelaufen sind. Die Aktie ist im letzten Jahr um 50 % gestiegen, ganz im Gegensatz zu den meisten der Top-Positionen, die im Jahr 2021 schmerzhafte Einbrüche im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen mussten.

Erschwerend kam hinzu, dass Wood in der zweiten Jahreshälfte ihre Gewinnpositionen verkaufte, um die Käufe der schlecht laufenden Wachstumsaktien zu finanzieren. Nachdem Tesla kürzlich einen Rückzieher gemacht hatte, begann sie schließlich wieder zu kaufen, nachdem der führende Elektroautohersteller vor zwei Wochen hervorragende Finanzergebnisse vorgelegt hatte.

Tesla Motors fährt immer noch so schnell wie seine wachsende Autoproduktion. Die Umsätze stiegen um 65 % und die Gewinne liegen weiterhin über den Erwartungen.

Velo3D

Wood hat keine Angst vor billigen Aktien und bei einem aktuellen Schlusskurs von 6,31 US-Dollar ist es nur fair zu sagen, dass viele institutionelle Anleger einen großen Bogen um diesen geplatzten SPAC-Deal eines Unternehmens machen, das trotz eines Umsatzes von nur 23,8 Mio. US-Dollar eine Marktkapitalisierung von über 1,1 Mrd. US-Dollar aufweist. Zum Glück für Wood steckt in Velo3D viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht.

Velo3D schlägt Wellen auf dem Markt für additive Fertigung – oder 3D-Druck – von Metallteilen. Seine Sapphire-Plattform ermöglicht Herstellern den einfachen Zugang zu geschäftskritischen Teilen, die mit anderen 3D-Plattformen nicht hergestellt werden können. Mit der neuen Sapphire-XC-Lösung kann die Produktivität um das Fünffache gesteigert werden, und die Kosten für die Herstellung von Teilen sind bis zu 75 % niedriger als bei der ursprünglichen Plattform.

Velo3D wird demnächst noch viel größer werden. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 89 Mio. US-Dollar, während es für das gesamte Jahr 2021 nur 26 Mio. US-Dollar erwartet. Selbst die Marktkapitalisierung ist etwas irreführend, denn der Unternehmenswert von Velo3D liegt knapp unter 850 Mio. US-Dollar. Kurz gesagt, Velo3D wird zu einem einstelligen KUV gehandelt, der auf seiner Netto-Cash-Position basiert. Velo3D ist vielleicht der billigste Wert in Woods Universum der Wachstumsaktien, aber es ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen.

Sea Limited

Ein hohes Wachstum ist nicht genug, um eine erfolgreiche Investition zu sein. Sea Limited hat vier Jahre in Folge dreistellige Umsatzzuwächse erzielt, aber die Aktie schloss letzte Woche 58 % unter dem Allzeithoch des letzten Jahres.

Sea Limited ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Glücksspiel, E-Commerce und Finanztechnologie tätig ist. Angesichts der Bedenken der Anleger gegenüber asiatischen Wachstumswerten, die durch die restriktivere Politik in China und die weltweit sinkenden Bewertungen von E-Sport-, Online-Shopping- und Fintech-Unternehmen ausgelöst wurden, war es eine demütigende Korrektur für Sea Limited.

Mehrere Analysten haben im letzten Monat ihre Kursziele gesenkt oder Sea Limited herabgestuft, aber in der letzten Woche hat sich möglicherweise ein Umdenken vollzogen. Die Citi-Analystin Alica Yap veröffentlichte eine optimistische Notiz zu der Aktie, die darauf hindeutet, dass die Verkäufe der letzten Monate übertrieben sind. Ihr Kursziel von 386 US-Dollar impliziert, dass sich die Aktie von jetzt an mehr als verdoppeln kann.

