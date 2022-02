Cathie Wood geht auf Schnäppchenjagd: 3 Aktien, die sie gerade gekauft hat

Wichtige Punkte

Cathie Wood fängt wieder an, hoch hinaus zu wollen. Ihre börsengehandelten Fonds (ETFs) der ARK Invest-Familie sind in den letzten zwei Handelstagen um bis zu 14 % gestiegen. Der Markt dreht sich wieder in ihre Art von disruptiven Wachstumsaktien. Was hat das zu bedeuten? Und was kauft sie derzeit?

Tesla (WKN: A1CX3T), Twilio (WKN: A2ALP4) und Sea Limited (WKN: A2H5LX) sind drei Aktien, die ARK Invest letzten Montag gekauft hat und die Woods bestehende Positionen ergänzen. Was sieht sie in diesen drei wachstumsstarken Unternehmen? Schauen wir uns das mal genauer an.

Tesla

ARK Invest hatte seine größte Position – Tesla – seit Anfang Juni letzten Jahres nicht mehr aufgestockt. Das änderte sich Ende letzter Woche, als ein starkes Quartal und die negative Reaktion des Marktes Wood zu einem opportunistischen Käufer des Elektroauto-Flitzers machten. Nachdem sie in den letzten Monaten die heiße Aktie verkauft hatte, um Geld zu beschaffen, mit dem sie die rutschenden Positionen von ARK Invest aufstocken konnte, kauft sie jetzt wieder günstig nach.

Mit dem Kauf von Tesla letzten Montag hat sie ihren Anteil an zwei der letzten drei Handelstage aufgestockt. Das Umsatzwachstum lag im letzten Quartal bei 65 %. Tesla wird mit dem 92-Fachen der für dieses Jahr erwarteten Gewinne gehandelt, hat aber auch die Gewinnziele der Wall Street immer wieder übertroffen. CEO Elon Musk zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass die Technologie des autonomen Fahrens bis Ende des Jahres einsatzbereit sein wird. Da Tesla dafür einen saftigen Aufschlag verlangt, ist Musk der Meinung, dass dies in Zukunft die Hauptquelle für die Gewinne des Unternehmens sein könnte.

Twilio

Der leistungsstärkste Computer, den du je besessen hast, könnte jetzt in deiner Tasche sein. Twilio ist der führende Anbieter von Kommunikationsfunktionen, die Entwickler in ihre Smartphone-Apps einbauen.

BofA-Analyst Michael Funk hat Ende letzter Woche die Berichterstattung von Twilio mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Sein Kursziel von 250 US-Dollar bietet ein Potenzial von mehr als 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Funk geht von einem nachhaltigen Umsatzwachstum von mindestens 30 % pro Jahr in den nächsten fünf Jahren aus.

Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Twilio um 65 % und auf organischer Basis um immer noch ermutigende 38 %. Wir werden unsere Smartphones so schnell nicht aufgeben, und die weltweite App-Nutzung wird weiter zunehmen, was In-App-Kommunikationslösungen beinhaltet.

Sea Limited

Asiatische Investitionen sind in Ungnade gefallen, vor allem wegen der Befürchtung, dass die chinesische Regierung ihren Einfluss auf die Unternehmen verschärft und die Obergrenze für Wachstumswerte senkt. Sea Limited aus Singapur könnte das Kind sein, das mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Sea Limited ist ein wachsender Akteur an verschiedenen Fronten.

Garena ist eine auf Gamer ausgerichtete digitale Unterhaltungsplattform, die das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur im Bereich Gaming und E-Sport macht. Shopee ist ein E-Commerce-Gigant, mit dem Sea Limited in neun aufeinanderfolgenden Quartalen ein dreistelliges Auftragswachstum verzeichnen konnte. SeaMoney ist der Dienst von Sea Limited im Bereich Fintech und digitale Zahlungen.

Sea Limited funktioniert einfach. Das Unternehmen hat gerade sein viertes Jahr in Folge mit einem dreistelligen Umsatzwachstum abgeschlossen. Dreistellige Umsatzzuwächse sind nicht nachhaltig, aber Sea Limited hat noch Jahre starken Wachstums vor sich.

