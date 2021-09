Cathie Wood: Verkauft am Dienstag weitere 265 Millionen Dollar in Tesla!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest verkaufte am Dienstag weitere Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und verbuchte damit den bisher größten Tagesverkauf in diesem Monat.

Der bekannte Vermögensverwalter verkaufte 340.618 Aktien des in Palo Alto, Kalifornien, ansässigen Unternehmens im geschätzten Wert von 264,85 Millionen Dollar.

Die Tesla-Aktie schloss am Dienstag 1,74 % niedriger bei 777,56 $. Die Aktien des Unternehmens sind in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



