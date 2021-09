Cathie Wood: Reduziert ihre Tesla-Beteiligung weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die von Cathie Wood geführte Ark Invest hat ihr Engagement in Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) im September um schätzungsweise 300 Millionen Dollar reduziert, da die beliebte Investmentmanagementfirma am Donnerstag weitere Aktien des Elektrofahrzeugherstellers verkaufte.

Die in New York ansässige Ark Invest verkaufte 41.457 Aktien im Wert von schätzungsweise 31,4 Mio. USD in Tesla-Aktien, die am Donnerstag 0,15% höher bei 756,99 USD pro Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung