Cathie Wood: Das Ende ist nahe!

Nein, Cathie Wood ist jetzt nicht unter die Crash-Propheten gegangen. Allerdings skizziert die Starinvestorin ein Bild, das von einem Ende spricht. Nämlich dem Ende der aktuellen Korrektur bei dynamischen Tech-Aktien und Corona-Profiteuren. Oder alldem, was zuletzt überaus tief gefallen ist.

Riskieren wir einen Blick auf eine Aussage von Cathie Wood. Vielleicht findet so mancher Investor hier den Hauch Optimismus, den man jetzt in dieser volatilen Phase noch benötigt.

Cathie Wood: Turnaround eher bald als später

Die Starinvestorin muss sich im Moment ebenfalls jede Menge Kritik gefallen lassen. Auch bei ihr sind prominente Depotplatzierungen wie Teladoc Health oder Roku in die Tiefe gerauscht. Als unternehmensorientierte Investorin timt Cathie Wood jedoch nicht den Markt, sondern kauft eher die Korrektur, den Dip und den Crash. Auch damit sieht sie nicht gerade gut aus, zumindest im Moment nicht.

Allerdings hat die Starinvestorin gegenüber ihren Anlegern und Bewunderern per YouTube geäußert, dass sie weiterhin optimistisch ist. Langfristig und unternehmensorientiert sowieso. Aber auch, was eine Trendwende angeht. Ihrer Ansicht nach sei es wahrscheinlich, dass der Turnaround dieser dynamischen Wachstumsaktien eher bald als später passiert.

Ein Analyst aus dem Hause Avidian Wealth Solutions pflichtet ihr in einigen Teilen bei. So sei Cathie Wood die Expertin in ihrer Domäne. Das heißt, sie habe ein gewisses Gespür für die Märkte entwickelt und könne das grundsätzlich beurteilen. Wobei ich zumindest an einer Stelle zurückhaltender bin: Das Timing des Turnarounds dürfte als unternehmensorientierte Buy-and-Hold-Investorin nicht gerade ihre Stärke sein.

Ein wirklich tiefer Abverkauf

Vielleicht beobachtet Cathie Wood aber nicht nur das Timing, sondern primär den tiefen Fall. Und die daraus resultierenden günstigen Bewertungen der vielen Innovationsaktien, die sie trackt. Genau das ist jetzt jedenfalls für Foolishe Investoren der richtige Fokus. Im Zweifel weiß schließlich auch die Starinvestorin, dass früher oder später bei trend- und wachstumsstarken Aktien ein Turnaround erfolgt. Insbesondere, wenn die Investitionsthesen aufgehen.

Anstatt daher zu überlegen, wann es einen Turnaround gibt, ist es ein deutlich besserer Fokus, sich zu fragen: Welche Aktien sind jetzt besonders günstig und langfristig orientiert aussichtsreich? Auch hierauf hat Cathie Wood eine Antwort. Inzwischen kauft die Starinvestorin schließlich täglich neue Aktien für ihre Fonds zu.

Vincent besitzt Aktien von Roku und Teladoc Health. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku und Teladoc Health.

