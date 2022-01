Cathie-Wood-Aktien, die ich jetzt kaufe und mindestens 10 Jahre halte

Cathie Wood besitzt bei ihren ARK ETFs einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz. Die Starinvestorin ist ebenfalls der Überzeugung, dass man idealerweise von Innovation und Wachstum profitieren kann, wenn man Zeit und Zinseszins möglichst lange walten lässt. Zumindest solange die Investitionsthese noch intakt ist.

Ich investiere auch in Aktien, in die Cathie Wood investiert. Insbesondere mein Wachstumsdepot ist in Teilen mit ähnlichen Aktien oder Marktchancen gepflastert. In die folgenden zwei investiere ich jetzt und halte sie für mindestens zehn Jahre: Roblox (WKN: A2QHVS) und Sea Limited (WKN: A2H5LX). Dabei bin ich überzeugt, dass über diesen Zeitraum hinweg wirklich eine Menge in den Märkten passieren kann.

Cathie Wood: Mit Roblox in das Metaverse!

Eine erste Aktie, die Cathie Wood in ihrem Next Generation Internet Fonds hält, ist die von Roblox. Mit einem relativen Anteil von ca. 3,2 % ist diese Position sogar vergleichsweise prominent vertreten. Auch ich investiere jetzt in die Aktie und zwar mit einem Ziel: das Metaverse.

Gerade mit diesem Ziel beziehungsweise der Investmentthese ist ein langfristiger Buy-and-Hold-Ansatz besonders wichtig. Das Metaversum ist gerade erst dabei, sich zu entfalten. Wir befinden uns in einer sehr frühen Phase. Aber Roblox hat bereits das gewisse Etwas: Nämlich eine kreative Spielidee, die ideal zum Metaverse passt. Ein funktionierendes Ökosystem und erste Anknüpfungspunkte wie Konzerte oder digitale Themenwelten passend zur realen Welt und dem Konsum sind bereits vorhanden.

In zehn Jahren kann eine Menge bei diesem innovativen Trend passieren, das weiß vermutlich auch Cathie Wood. Wenn sich Roblox innerhalb dieser Zeit zu einem führenden Metaversum entwickelt und Verbraucher, Unternehmen und Künstler auf sich vereint, so dürfte der Börsenwert rasant zunehmen. Derzeit liegt er bei 44,7 Mrd. US-Dollar, was ohne Zweifel nicht wenig ist. Gerade dieser neue Trend verspricht langfristig jedoch eine Menge Potenzial für Konsumenten, Verbraucher, aber eben auch für Unternehmen selbst.

Sea Limited: In zehn Jahren drei etablierte Megatrends!

Sea Limited ist eine weitere spannende Aktie, in die Cathie Wood mit ihrem Flaggschiff-ETF investiert. Der südostasiatische Konzern besitzt mit Garena einen starken, profitablen Videospieleentwickler. Sowie mit Shopee eine solide E-Commerce-Plattform, die im Moment das Zentrum des Wachstums ist. Perspektivisch kann mit Sea Money noch ein Zahlungsdienstleister dazukommen, der eine Neubewertung anregt.

Drei Megatrends sind die eine Seite der Investitionsthese. Die andere sind der Markt mit alleine rund 600 Mio. Verbrauchern in Südostasien, die jetzt den E-Commerce und Shopee erst für sich entdecken. Das Management von Sea Limited arbeitet daran, die Expansion auch in Brasilien und Lateinamerika voranzutreiben, wo man hinter Mercadolibre immerhin bereits die Nummer 2 im Markt ist.

Sea Limited besitzt eine gigantische Chance. Mit Lateinamerika warten 1,2 Mrd. Verbraucher auf starke E-Commerce-Lösungen. Die Wachstumsraten sind zuletzt dreistellig gewesen, wobei bereits ein Umsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar erzielt worden ist. Gerade durch den digitalen Zahlungsdienstleister ist zudem eine Neubewertung möglich, eine Marktkapitalisierung von 94,5 Mrd. US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 9 wirken jedenfalls preiswert. Entsprechend ist das eine vielversprechende, megatrendstarke Chance, auf die auch Cathie Wood setzt. Und ich auch mit einem langen Zeitraum von mindestens 10 Jahren im Visier.

Der Artikel Cathie-Wood-Aktien, die ich jetzt kaufe und mindestens 10 Jahre halte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre, Roblox und Sea Limited.

