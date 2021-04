Die Cathie-Wood-Aktie, an die ich am wenigsten glaube

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla (WKN: A1CX3T) ist ohne jeden Zweifel eine Aktie, die wir auch als Cathie-Wood-Aktie bezeichnen können. Im sogenannten Ark Innovation ETF ist der US-amerikanische Autobauer eine prominente Position. Ja, inzwischen sogar die größte Beteiligung, die dieser innovative ETF besitzt.

Genauer gesagt befinden sich gegenwärtig (09.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) 3.837.005 Anteile der Tesla-Aktie im Portfolio der visionären Investoren. Der Gegenwert beläuft sich dabei auf rund 2,623 Mrd. US-Dollar. Mit einem relativen Anteil von derzeit ca. 10,67 % ist die Tesla-Aktie die größte Cathie-Wood-Aktie.

Allerdings ist die Tesla-Aktie noch etwas anderes: Nämlich die Cathie-Wood-Aktie, an die ich als Foolisher Investor am wenigsten glaube. Warum? Das wollen wir uns im Folgenden einmal etwas näher ansehen.

Tesla: Die Cathie-Wood-Aktie, an die ich kaum glaube

Tesla ist also die Cathie-Wood-Aktie, die bei mir am wenigsten auf Zustimmung stößt. Wobei es die Starinvestorin ist, die langfristig noch immer vom Potenzial des US-amerikanischen Elektroautobauers überzeugt ist. Die Kursziele, die die Investoren ausgerufen hat, sind durchaus abenteuerlich. Aber nicht realitätsfern, wenn wir einen Blick auf die Performance der letzten ca. anderthalb Jahre riskieren.

Das hat jedoch dazu geführt, dass Tesla inzwischen überaus ambitioniert bewertet ist. Die Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns beläuft sich momentan auf 649 Mrd. US-Dollar. Zugegebenermaßen ist das inzwischen etwas moderater. Allerdings trotzdem noch eine Bewertung, die gemessen am Börsenwert der größte Elektroautobauer ist.

Inzwischen glaube ich, dass Elon Musk und die Tesla-Aktie ein erfolgreiches Duo in operativer Hinsicht sind. Das zu leugnen wäre schlichtweg dämlich, immerhin spricht die operative Performance und der Absatz für sich. Allerdings glaube ich, dass bei dieser Cathie-Wood-Aktie ein Großteil des zukünftigen Erfolgs eingepreist sein dürfte.

650 Mrd. US-Dollar sind alles andere als wenig. Vor allem, wenn wir dieses Bewertungsmaß mit anderen, klassischen Autobauern ins Verhältnis setzen. Die derzeitige Bewertung könnte langfristig ein Premium beinhalten, das eine klar führende internationale Marktstellung nach sich zieht. Ob das realistisch ist? Fraglich. Zudem müsste weiteres Potenzial vorhanden sein.

Ein ebenfalls zyklischer Autobauer …?

Gleichzeitig sollten sich Foolishe Investoren womöglich heute eine Frage stellen: Was macht diese Cathie-Wood-Aktie so besonders? Oder anders als andere Auto-Aktien? Womöglich führt das zu einer ebenfalls bemerkenswerten Einschätzung des Geschäftsmodells.

Die Tesla-Aktie könnte ein zyklisches Geschäftsmodell besitzen. So wie eben auch alle anderen Autobauer. Dass der Elektroauto-Markt anders ist, das halte ich für ein Gerücht. Mit Blick auf die Bewertung der Tesla-Aktie und die grundsätzliche Ausrichtung kann ich daher eines sagen: Die Aktie ist die Cathie-Wood-Aktie, an die ich jetzt am wenigsten glaube. Ob das auch für dich zutreffend ist, ist natürlich eine andere Frage.

