Cathedra Bitcoin-Aktie: Spekulationsblase?

Erst kürzlich hat sich das eher unbekannte Unternehmen Fortress Technologies in Cathedra Bitcoin umbenannt. Daraufhin schnellte der Kurs erst einmal in die Höhe.

Bitcoin-Mining-Infrastruktur

Cathedra Bitcoin Inc. (ehemals Fortress Technologies Inc.) ist ein in Kanada ansässiges Bitcoin-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt eine Bitcoin-Mining-Infrastruktur. Es erschließt ein kategoriedefinierendes Geschäft an der Kreuzung von Bitcoin-Mining und Energie.



