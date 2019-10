Cathay Pacific Airways: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Cathay Pacific Airways-Kurs wird am 11.10.2019, 01:55 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 9.54 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fluggesellschaften".

Die Aussichten für Cathay Pacific Airways haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,95 ist die Aktie von Cathay Pacific Airways auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" (21,88) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Cathay Pacific Airways damit 6,87 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt -8,41 Prozent. Cathay Pacific Airways liegt aktuell 1,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Cathay Pacific Airways auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Cathay Pacific Airways sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.