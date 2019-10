Cathay General: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Für die Aktie Cathay General stehen per 23.10.2019, 03:19 Uhr 35.96 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Cathay General zählt zum Segment "Regionalbanken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cathay General einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cathay General jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cathay General in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cathay General haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Cathay General bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,47 Prozent und liegt damit 0,63 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,83). Die Cathay General-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Cathay General erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (41,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 35,88 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Cathay General erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.