Caterpillar: Sind Sie dafür gewappnet?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Caterpillar, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.06.2019, 14:23 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 123,05 USD.

Die Aussichten für Caterpillar haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Caterpillar mit einer Rendite von -19,99 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,14 Prozent. Auch hier liegt Caterpillar mit 33,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Caterpillar-Aktie sind 11 Einstufungen "Buy", 7 "Hold" und 2 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Caterpillar-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 147,85 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (123,12 USD) ausgehend um 20,08 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Caterpillar von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Caterpillar beläuft sich mittlerweile auf 132,13 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 123,12 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,82 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 132,22 USD. Somit ist die Aktie mit -6,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".