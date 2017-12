Caterpillar hebt die Prognose für 2017 an!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

CAT hat mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht. Der Baumaschinenhersteller ist ein Gradmesser für die produzierende US-Industrie. Beobachter erhofften, im CAT-Ergebnis ablesen zu können, ob sich die Aufbruchstimmung in Neuaufträgen für Baumaschinen niederschlägt. Immerhin waren die Verkäufe bei CAT in den vergangenen 10 Quartalen rückläufig. Trump hat bisher weder ein Infrastrukturprogramm noch eine Steuersenkung beschlossen.

Die Mitarbeiterzahl sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 6.400

Also handelt es sich bei den überraschenden Auftragssteigerungen im Kerngeschäft um eine Trump-Hoffnung. Vor allem in der Kohleindustrie gibt es tatsächlich eine kleine spürbare Belebung. Der Umsatz stieg im 1. Quartal um 3,8% auf 9,82 Mrd $. Der Gewinn lag bei 32 Cent pro Aktie nach 46 Cent vor einem Jahr. Nach Abzug der Sonderkosten standen unterm Strich 1,28 $. Und genau diese 1,28 $ – gut doppelt so hochwie erwartet – zusammen mit dem Umsatzanstieg begeisterte die Börsianer, die auf bessere Zeiten dank Trump hoffen.

Einige CAT-Mitarbeiter nehmen nicht teil am großen Trump-Traum. Die Mitarbeiterzahl sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 6.400. Die Prognose für 2017 hob CAT an. Erwartet wird ein Umsatz zwischen 38 und 41 Mrd $. Der Gewinn soll ohne Sonderkosten auf 3,75 $ pro Aktie steigen. Auf eins ist bei CAT auf jeden Fall Verlass, und das ist die Dividende, die bereits seit 1933 ausgezahlt wird und in den vergangenen 23 Jahren jedes Jahr angehoben wurde. Jüngst wurde die Quartalsdividende um 1,3% auf 77 Cent je Aktie erhöht.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.