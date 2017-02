Caterpillar Ventures investiert in Airware zur Weiterentwicklung von Arbeitsstätten-Intelligence durch Luftdaten im Maßstab

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

San Francisco (ots/PRNewswire) -Airware-Produkte werden über Caterpillar-Händler vertrieben;Bergerat Monnoyeur einer der ersten HändlerAirware, ein Unternehmen, das umfassende Lösungen für Unternehmenliefert, die Luftbilddaten in verwertbare Geschäftsinformationenverwandeln, gab heute bekannt, dass es sich eine strategischeInvestition von Caterpillar Ventures sichern konnte. Die Investitionermöglicht es Airware, Programme zu beschleunigen, die es Händlernermöglichen, Lösungen und Dienstleistungen in den Branchen Bauwesen,Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden anzubieten, undunterstreicht die erklärte Absicht von Caterpillar, das industrielleInternet der Dinge (Industrial Internet of Things, IIoT) anzuführen."Diese Investition ist eine Fortsetzung des Engagements vonCaterpillar, unseren Kunden dabei zu helfen, produktiver zu sein undbessere Geschäftsentscheidungen zu treffen", sagte George Taylor,Chief Marketing Officer & Vice President des GeschäftsbereichsMarketing und Digital von Caterpillar. "In Zusammenarbeit mit Airwaresind wir besser positioniert, um Drohneneinsätze mit unsererbranchenführenden Technologie anzubieten, die dabei hilft, Abläufe zudigitalisieren und zu optimieren."Im September 2016 übernahm Airware(https://www.youtube.com/watch?v=slPddwBwMJw) das UnternehmenRedbird, ein bahnbrechendes Unternehmen für Drohnenanalytik, um dieleistungsstärkste kommerzielle Drohnenlösung für den Bergbau undAggregate auf den Markt zu bringen. Heute setzen Teams auf der ganzenWelt die Airware-Redbird-Lösung zur Überwachung des tagtäglichenFortschritts ihrer Arbeitsstätten ein, um die Produktivität,Arbeitersicherheit und Betriebseffizienz zu verbessern."Kommerzielle Drohnentechnologie entwickelt sich für Bau-,Bergbau- und Steingewinnungsunternehmen, die ihre Gesamtproduktionerhöhen und dabei Kosten sparen möchten, allmählich zu einerNotwendigkeit", so Jonathan Downey, Gründer und CEO von Airware."Airware liefert Kunden die kombinierten Möglichkeiten einesunternehmensorientierten Workflows und branchenspezifischerBranchenanalytik mit den erforderlichen Compliance- undSicherheitsmerkmalen, um die Drohneneinsätze zu skalieren."Caterpillar-Händler können ihre Kunden Drohneneinsätze undAnalysen anbieten, einschließlich eines Kernpakets mitPhotogrammetrie, Kartografierung und volumetrischen Instrumenten undeiner Suite von hochentwickelten Modulen für Analyse undBerichterstellung. Caterpillar-Händler Bergerat Monnoyeur wird zu denersten Händlern gehören.Greg Arranz, General Manager, SITECH bei Bergerat Monnoyeur, fügtehinzu: "Wir haben zum Ziel, unseren Kunden hochmoderne Technologieund erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Airware ist einetabliertes, führendes Unternehmen beim Einsatz von Drohnen für dieArbeit im Bauwesen, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen undErden. Seine Mitarbeiter verstehen die Anforderungen unserer Kunden,was für die Skalierung des Betriebs benötigt wird und wie wichtig dieBereitstellung von branchenspezifischer Analytik ist, um bessereEntscheidungsprozesse zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, unserenKunden Airware zu liefern."Über AirwareDas 2011 gegründete Unternehmen Airware liefert umfassendeLösungen, die für Unternehmen auf der ganzen Welt Luftbilddaten inverwertbare Geschäftsinformationen umwandeln. Die führendenTechnologien von Airware ermöglichen es Unternehmen, Luftbilddaten zuplanen, zu sammeln und zu analysieren, um bessere Geschäftsergebnissewie beispielsweise Geschäftskosteneinsparungen, bessereArbeitersicherheit und bessere Entscheidungsfindung zu erzielen.Airware hat bis dato mehr als 90 Millionen USD von Investorenerhalten, darunter Andreessen Horowitz, First Round Capital, GEVentures, Google Ventures, Intel Capital, John Chambers, KleinerPerkins Caufield and Byers und Next World Capital. Airware hat seinenUnternehmenssitz in San Francisco und unterhält Niederlassungen inParis. Weitere Informationen erhalten Sie auf Airware.com(http://www.airware.com/) oder folgen Sie Airware auf Twitter:@Airware (https://twitter.com/airware).Über Caterpillar Ventures Caterpillar Venture Capital Inc.(Caterpillar Ventures) unterstützt Unternehmer auf der ganzen Weltdabei, zu wachsen und ihre Geschäfte zu skalieren, um heute für einbesseres Morgen zu bauen. Dafür setzt Caterpillar sein führendesBranchenwissen, seine Versorgungsbasis und sein Netzwerk vonunabhängigen Händlern ein. Die Fokusbereiche von Caterpillarbeinhalten Robotik, Energie, fortgeschrittene Werkstoffe und digitaleLösungen, die unseren Kunden dabei helfen, erfolgreich zu sein.Caterpillar Ventures ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaftvon Caterpillar Inc., dem weltweit führenden Hersteller von Bau- undBergbauausstattung, Diesel- und Erdgasmotoren, industrielleGasturbinen sowie Diesel- und Elektrolokomotiven. WeitereInformationen erhalten Sie auf http://www.caterpillar.com/venturesPressekontakt:Cécile Soubelet - Maïssa Berjaouiairware@wellcom.fr+33-01-46-34-60-60Original-Content von: Airware, übermittelt durch news aktuell