Das Caterpillar® T20 Tablet: Ein robustes Tablet für härteste Einsatzbedingungen

Berlin (ots/PRNewswire) -Auf der IFA 2017 präsentiert Caterpillar sein erstes RuggedTablet, das in Kürze für EUR 649 (inkl. MwSt.) auf den Markt kommenwird. Das robuste Tablet läuft unter dem Betriebssystem Windows 10und ist dank LTE-Unterstützung auch mobil immer einsatzbereit. DasCaterpillar T20 wurde speziell für Bedingungen und Einsatzorteentwickelt, in denen extrem robuste und widerstandsfähige Geräteerforderlich sind.Extrem robust: konzipiert für die widrigsten EinsatzbedingungenDas IP67-zertifizierte Tablet ist bis zu 30 Minuten wasserdicht ineiner Tiefe von 1 Meter und erfüllt die strengen Anforderungen derMIL SPEC 810G-Zertifizierung. Damit ist das T20 auch beständiggegen Feuchtigkeit, Sand, Staub, Vibrationen, Salznebel und extremenLuftdruck. Zudem übersteht es Stürze aus bis zu 1,8 Meterunbeschadet. Das Tablet weist eine außerordentliche Performance auchbei den widrigsten Wetterbedingungen und bei extrem hohen oderniedrigen Temperaturen auf.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8166451-caterpillar-t20-rugged-tablet-tough/"Mit dem Caterpillar T20 Tablet erfüllen wir den Wunsch unsererKunden nach einem robusten Tablet für harte Einsatz- und widrigeWetterbedingungen. Unsere Kunden stammen aus den BereichenKonstruktion, Produktion, Logistik und Transport, in denen es einenenormen Bedarf an widerstandsfähigen Tablets gibt", sagte PeterStephens, CEO der Bullitt Group, globaler Lizenznehmer fürCaterpillar.Das neue Rugged T20 Tablet ist zudem ideal für Einsatzortegeeignet, in denen es gelegentlich zu extremen Bedingungen kommt, indenen normale Tablets nicht mehr funktionieren. Dazu zählen extremeTemperatur- und Luftdruckschwankungen, externe Belastungen durchSand, Staub, verunreinigte Flüssigkeiten oder Salznebel. DieseBedingungen herrschen vor allem in der Luftfahrtindustrie, beiTunnelarbeiten und im Bergbau, bei der Energieproduktion sowie in derSchifffahrt vor.Zum Ausstattungsumfang des Caterpillar T20 zählen eine praktischeHandschlaufe, ein MicroUSB 3.0-Kabel, ein Ladegerät, eineKurzanleitung sowie die Garantiekarte.Merkmale im Überblick:Abmessungen: 220 x 143 x 14 mm (LxBxH)Gewicht: 650 gDisplay: 8" (20,32 cm), Gorilla® Glas800 x 1.280 IPS LCDAkku: 7.500 mAh (nicht auswechselbar)Kamera: 5 MP Hauptkamera 2 MP FrontkameraSpeicher: 2 GB RAM, 64 GB ROMProzessor: Intel® Atom Z8350 (Quad-Core), 1,44 GHzNetzwerk: LTE SIM4G: LTE Cat 4Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 3G: HSPA, R9Bänder: 1, 2, 5, 82G: GSM, GPRS, EDGE (Class 12)Bänder: 2, 3, 5, 8Maximum Upload Speed: 50 Mbps MaximumDownload Speed: 150 MbpsKonnektivität: USB 3.0 D/CWi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4 GHz/5GHzBluetooth® 4.1Mini-HDMI, Video OutStandort: GPS GlonassAusstattung: T20 Tablet, Ladegerät, Micro USB 3.0-Kabel,Handschlaufe,Kurzanleitung, GarantiekarteÜber die Bullitt Group:Die Bullitt Group designt, produziert und vertreibt in Kooperationmit global agierenden Marken Konsumelektronikgeräte, wieMobiltelefone, Audioprodukte und andere verbundene Geräte undZubehörteile in weltweit über 60 Länder. Bullitt ist weltweiterLizenznehmer für Cat (Caterpillar Inc.), Kodak und Land Rover fürMobilgeräte und Zubehör. Der Hauptsitz von Bullitt ist in Reading(UK) mit Niederlassungen in Taipeh (Taiwan), Shenzhen (China) und NewYork (USA).Über Cat phones:Die Marke Cat steht für Vertrauen, Haltbarkeit, Zuverlässigkeitund Qualität. Die Cat DNA ist in jedem Cat Gerät und dem Zubehör zufinden, die durch Bullitt Mobile Ltd angeboten werden, der weltweiteLizenzinhaber von Cat Mobiltelefonen, Devices und Zubehör, dergrenzenlose Erfahrungen mit robuster Mobilität bietet. Für diedrahtlose Kommunikation wurde ein neues Produkt geschaffen, das derVielfalt der Bedürfnisse für ein anspruchsvolles Leben gerecht wird.Weitere Informationen über Cat phones finden Sie unterhttp://www.catphones.com©2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILTFOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "PowerEdge" trade dress as well as corporate and product identity usedherein, are trademarks of Caterpillar and may not be used withoutpermission. Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc.Video:https://www.multivu.com/players/uk/8166451-caterpillar-t20-rugged-tablet-tough/ (https://www.multivu.com/players/uk/8166451-caterpillar-t20-rugged-tablet-tough/)(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550477/Cat_Phones_T20_Front.jpg )Pressekontakt:+49 89 92131 51-60 E: catphones@havanaorange.deOriginal-Content von: CAT Phones, übermittelt durch news aktuell