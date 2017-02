Caterpillar Energy Solutions und Karlsruher Institut für Technologie erforschen in neuem Gasmotoren-Erprobungslabor BHKW Technologien

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Mannheim (ots) - Caterpillar Energy Solutions und das KarlsruherInstitut für Technologie (KIT) eröffnen Gasmotoren-Erprobungslabor.Das gemeinsam betriebene Blockheizkraftwerk dient alsForschungsplattform mit dem beide Partner ihre Kooperationintensivieren.Im Gasmotoren-Erprobungslabor (GEL) stehen zwei großformatige MWMGasmotoren vom Typ TCG 2032, die jeweils eine elektrische Leistungvon 4,5 Megawatt haben. Als Blockheizkraftwerk liefert das GEL Stromund Wärme in die Versorgungsnetze des Campus Nord des KIT. Durch dieeffiziente Technologie spart das KIT rund 600.000 Euro im Jahr anBetriebskosten, senkt seinen Primärenergieverbrauch um rund zwölfProzent und vermeidet die Emission von 10 000 Tonnen Kohlendioxid imJahr.Das KIT als eine der größten Forschungsuniversitäten Europas mitüber 9.000 Mitarbeitern und rund 25.000 Studierenden hat einenJahresbedarf von rund 120 000 GWh elektrischer und 80 000 GWhthermischer Energie. Im Rahmen der Campusentwicklung werden dieStandorte nachhaltig weiterentwickelt - etwa durch einenSolarspeicherpark, die energetische Sanierung von Kollegiengebäudenoder den Bezug von Ökostrom und Fernwärme.Durch das gemeinsam betriebene Gasmotoren-Erprobungslabor wird diebestehende enge Kooperation zwischen dem KIT und Caterpillar EnergySolutions noch weiter vertieft werden."Seit fast zwanzig Jahren arbeiten wir in der Motoren- undAnlagenentwicklung intensiv und gut mit dem KIT zusammen", sagteHeinrich Baas, Leiter Vorentwicklung Systemtechnologien beiCaterpillar Energy Solutions.Dank des GEL gibt es einen neuen Rahmen für Bachelor- undMasterarbeiten am KIT in Zusammenarbeit mit Caterpillar EnergySolutions. Hiervon profitieren letztlich sowohl dieForschungseinrichtung und das Unternehmen als auch vor allem dieStudierenden. "Durch die gemeinsame Arbeit mit dem KIT erweitern wirgegenseitig unsere Fachkompetenz", sagt Peter Körner, Geschäftsführervon Caterpillar Energy Solutions. "Durch die Kooperation ergänzen wirdie Forschungsmöglichkeiten unseres Standortes Mannheim, derinnerhalb des Konzerns einen hohen Stellenwert als Forschungs-,Verwaltungs-, und Produktionsstandort für gasmotorische Lösungen vonCaterpillar hat".Zukünftig werden am Gasmotoren-Erprobungslabor beispielsweiseForschungsarbeiten zur Verbesserung der Lebensdauer,Verbrennungstechnik, Reduzierung der Abgasemissionen oder auchWeiterentwicklung der Regelstrategien erforscht und erprobt.Insbesondere bei letzterem Punkt haben Gasmotoren durch die flexibleFahrweise einen bedeutenden Stellenwert im Ausgleich derfluktuierenden erneuerbaren Energien aus Wind und Photovoltaik;Stichwort Flexibilisierung. Auf diesem Gebiet ist Caterpillar EnergySolutions mit seinen Produkten der Marken MWM und Cat ein führenderAnbieter.Über Caterpillar Energy SolutionsCaterpillar Energy Solution steht mit seinen beiden Marken MWM undCat für hocheffiziente und umweltfreundliche Lösungen zur dezentralenEnergieerzeugung und produziert Gasmotoren, Strom-Kraftwerke sowieKraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Der Firmensitz in Mannheim geht aufdie Gründung des Autopioniers Carl Benz zurück, der 1871 mit den"Mechanischen Werkstätten Mannheim" den Grundstein dafür legte.Weitere Informationen finden Sie unterwww.caterpillar-energy-solutions.deÜber CaterpillarSeit 90 Jahren macht Caterpillar Inc. nachhaltigen Fortschrittmöglich und sorgt für positiven Wandel auf allen Kontinenten. Kundengehen zu Caterpillar, damit Caterpillar ihnen bei der Entwicklung vonInfrastruktur, Energie und Vermögenswerten natürlicher Ressourcenhilft. Mit Umsätzen von 38,537 Milliarden $ im Jahr 2016 istCaterpillar der weltweit führende Hersteller von Bau- undBergwerksausrüstung, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinenund Diesel-Elektro-Lokomotiven. Das Unternehmen ist hauptsächlichüber seine drei Produktsegmente tätig - Baubranchen,Ressourcenbranchen und Energie und Transport - und stellt fernerFinanz- und zusammenhängende Dienstleistungen über seinFinanzproduktesegment zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sieunter caterpillar.com (http://www.caterpillar.com)Pressekontakt:Aljoscha KerteszManager Communications & PRCaterpillar Energy Solution GmbHCarl-Benz-Straße 1 - D-68167 MannheimT: +49 (0) 621 384 8748kertesz.a@mwm.netwww.caterpillar-energy-solutions.dewww.mwm.netOriginal-Content von: Caterpillar Energy Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell