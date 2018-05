Caterpillar Analyse: Hoffnung auf steigende Kurse wächst!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Der im Vorjahr herrschende Aufwärtstrendkanal brachte übergeordnet den Kursverlauf Anfang dieses Jahres auf ein derzeitiges Jahreshoch von 173,24 US-Dollar. Daraufhin folgte eine kurzfristige Korrekturbewegung. Diese ließ die Aktie zwischen April und Mai zweimal an dem Unterstützungsbereich von 138,10 Euro abprallen, woraufhin die Formation eines Doppelbodens entstanden ist. Sie ist eine sehr häufig auftretende Umkehrformation am Ende eines, in diesem Fall ... Mehr lesen…

