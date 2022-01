Caterpillar Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

An der Börse New York notiert die Aktie Caterpillar am 31.12.2021, 14:54 Uhr, mit dem Kurs von 206.08 USD. Die Aktie der Caterpillar wird dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Caterpillar entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Caterpillar-Aktie beträgt dieser aktuell 214,15 USD. Der letzte Schlusskurs (206,08 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,77 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Caterpillar somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (203,06 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,49 Prozent Abweichung). Die Caterpillar-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Caterpillar auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Caterpillar-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 4 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Caterpillar aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (236,14 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 206,08 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Caterpillar eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent liegt Caterpillar 0,17 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Maschinen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,33. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.