Caterpillar-Aktie: Ist hier enormes Aufwärtspotenzial?

Überblick DerMatt Elkott hat die Aktie von(NYSE:CAT) mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von $241 versehen, was einem Aufwärtspotenzial von 24% entspricht. Der Analyst rechnet mit dem “ersten Megazyklus” für die finanzielle Performance von Caterpillar seit 14 Jahren und erst dem zweiten in der modernen Geschichte des Unternehmens. Elkott sieht in der Autonomie eine Umsatzchance von 35 Mrd. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!