Caterpillar-Aktie: Investmentfonds pumpen Milliardensumme in den Konzern!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Im jüngsten Bericht über neue Käufe der besten Investmentfonds (der am Freitag veröffentlicht wird) investierten die führenden Geldmanager rund 1,4 Milliarden Dollar in den Bergbau- und Industriegiganten Caterpillar.

Der Betrag, der in CAT-Aktien investiert wurde, stellt die geschätzten $92 Millionen in den Schatten, die führende Fonds in den Landmaschinenhersteller Deere gesteckt haben.

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal am 29. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung