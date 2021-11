Caterpillar Aktie: Aktien uneinheitlich, da die durch den Biden-Gesetzentwurf ausgelöste Rallye nachlässt!

Die Aktienmärkte zeigten sich am Mittag uneinheitlich, da der Dow Jones Industrial Average einen Großteil seines anfänglichen Zuwachses von 238 Punkten, der durch das Infrastrukturgesetz in Höhe von 1 Billion Dollar angeheizt worden war, wieder aufgab. Der Dow Jones Industrials stieg um 0,15 %, der Nasdaq kletterte um 0,1 %, und der S&P 500 blieb heute an der Börse unverändert. Small ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



