Caterer für mehr Tierschutz: Über die Hälfte der deutschen Branchen-Top-Ten hebt Standards in der Hühnermast an

Berlin (ots) - Wisag Catering und Primus Service werden ihre Tierschutzstandardsfür Masthühner anheben. Die beiden Catering-Unternehmen haben sich nachGesprächen mit der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt dazuentschlossen, die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative bis 2026 zuerfüllen. Damit unterstützen bereits mehr als die Hälfte der deutschenTop-Ten-Caterer sowie zahlreiche Unternehmen aus anderen Branchen die Initiativefür bessere Tierschutz-Standards.»Wir freuen uns, dass sich Wisag und Primus für verbesserte Bedingungen in derHühnermast einsetzen. Sie gehören damit zu den sieben wegweisenden Unternehmenihrer Branche in Deutschland«, sagt Luisa Böhle, Projektleiterin im BereichLebensmittel-Fortschritt der Albert Schweitzer Stiftung. »Unsere Initiativeunterstützen bereits einige der größten Player in der Gastronomie undLebensmittelindustrie, zum Beispiel die Compass Group, Nestlé oder KentuckyFried Chicken. Unternehmen, die den Anschluss nicht verlieren wollen, müssenVerantwortung für die Bedingungen in der Tierhaltung übernehmen.«Qualzucht eindämmen, Tierleid mindernZu den Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative gehören nicht nur mehrPlatz, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten und natürliches Licht in den Ställen.Sie fordert außerdem eine stressfreiere sowie effizientere Betäubung vor derSchlachtung und - im Gegensatz zur »Initiative-Tierwohl« - die Umstellung aufweniger überzüchtete Rassen und Linien. So wirkt sie den sonst üblichenGesundheitsproblemen nachhaltig entgegen, unter denen die Tiere oft leiden. DieEinhaltung der Standards wird durch unabhängige Kontrollen sichergestellt.Die offizielle Selbstverpflichtung der Wisag Catering lässt sich unterhttp://ots.de/2zCk41 abrufen.Die Selbstverpflichtung der Primus Service finden Sie unterhttps://www.primus-service.de/unternehmen/neuigkeiten.Die Europäische Masthuhn-InitiativeUm den schlimmsten Problemen in der Hühnermast entgegenzuwirken, haben dieAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt und rund 30 weitereTierschutzorganisationen die Europäische Masthuhn-Initiative ins Leben gerufen.Sie wirken auf die flächendeckende Umsetzung höherer Mindeststandards fürsogenannte Masthühner in ganz Europa hin.Insgesamt haben sich bereits über 200 Unternehmen aus den USA und Europa dazuverpflichtet, die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative zu erfüllen.Die Unterstützer kommen aus allen Sparten von Gastgewerbe undLebensmittelindustrie. Mehr über die Initiative erfahren Sie aufhttps://masthuhn-initiative.de.Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt setzt sich gegenMassentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür wirkt sie aufwichtige Akteure aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ein, umTierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzierenund das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet siefundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie aufhttps://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.de