Catalyst präsentiert eine wasserdichte und sturzsichere Schutzhülle für das neue iPad 9,7-Zoll auf der IFA 2017 in Berlin

Das komplette Produktportfolio von Catalyst wird nun von Amazonin Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italienverkauft und versendet.Berlin (ots/PRNewswire) - Das mehrfach für seine wasserdichtenSchutzhüllen prämierte Unternehmen Catalyst stellt heute das neueCase für das iPad 9,7-Zoll (2017) vor. Es wird erstmals auf derinternationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vorgestellt underweitert das Sortiment an iPad-Hüllen, die sich besonders durchihre Robustheit und Qualität auszeichnen.Die Hülle für das neue iPad 9,7-Zoll (2017) schützt das Gerätzuverlässig gegen Wasser, Staub und Stöße. Sie ist nach IP68wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 2 Metern und sturzsicher auseiner Fallhöhe von bis zu 1,2 Metern. Gefertigt aus schlagfestem undgriffigem Material und ausgestattet mit extra großen Öffnungen fürdie Anschlüsse sowie einer integrierten Displayschutzfolie,ermöglicht dieses Case dennoch eine klare Akustik, gestochen scharfeBildaufnahmen und vollen Zugriff auf die Funktionen des iPads. Dankder Handschlaufe lässt sich das iPad sicher und bequemtransportieren. Das ergonomische Design mit transparenter Vorder- undRückseite lässt den Blick offen auf das Apple-Gerät und bietetgleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor Beschädigungen - sei esdurch einen ausgelaufenen Kaffee, einen Sturz vom Küchentisch, einestaubige Arbeitsumgebung oder Kratzer aufgrund des überfülltenSchulranzens."Wir sind stolz darauf, mitteilen zu dürfen, dass die neueCatalyst-Hülle im Rahmen eines Wettbewerbs mit dem Motto "Von Elterngetestet, von Eltern empfohlen" ausgezeichnet wurde - geradepünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres", verkündete Mitgründerund Chef-Designer Josh Wright. "Das neue iPad ist für viele Schülerund Studenten ein unverzichtbarer Gegenstand im Alltag geworden undunsere neue Hülle bietet dafür den passenden Rundumschutz. Für unsist es eine große Ehre die in Nordamerika renommierte Auszeichnungfür von Eltern getestete Produkte zu erhalten."Catalyst-Hülle für das neue 9,7-Zoll-iPad ab sofort verfügbar127.99 Euro | £ 142.99 | 129.99 USDDas Catalyst-Case für das neue iPad 9,7-Zoll wird nun neben einergroßen Auswahl an weiteren Produkten in Deutschland, Großbritannien,Frankreich, Spanien sowie Italien direkt von Amazon verkauft undversendet. Amazon-Prime-Kunden haben außerdem die Möglichkeit einenkostenlosen Versand innerhalb von zwei Tagen in Anspruch zu nehmen."Wir freuen uns zu verkünden, dass nun auch wir Amazon Europabeigetreten sind, um unseren Kunden das komplette Sortiment derCatalyst-Produkte über den schnellen Onlineversand von Amazon zurVerfügung zu stellen", erklärte June Lai, Geschäftsführerin vonCatalyst. "In Zukunft werden somit unsere einzigartigenProduktneuheiten noch schneller auch für unsere Kunden in Westeuropaerhältlich sein". Das neue Case für das iPad 9,7-Zoll ist nun zueinem Preis von 127,99 Euro erhältlich.Über Catalyst:Catalyst ist eine Premium-Lifestyle-Marke, die sich besonders aufdie Entwicklung von innovativen Produkten spezialisiert hat, um somitden Gebrauch von Apple-Produkten während Abenteuern aller Art zuermöglichen. Die Führungsspitze von Catalyst setzt sich aus denbeiden Gründern Josh Wright und June Lai zusammen. Während JoshWright, der seine Ausbildung zum Produktdesigner am renommierten ArtCenter College of Design absolvierte und bereits mehrfach für seineDesigns ausgezeichnet wurde, den kreativen Part übernimmt, ist JuneLai für den Bereich der Forschung und Produktentwicklung zuständig.Nachdem die beiden 2010 eine Marktlücke entdeckt hatten, da keinerobuste iPhone-Schutzhülle ihren Ansprüchen genügen konnte,entwickelten sie ihre erste Produktlinie an hochwertigen Schutzhüllenund anderen Accessoires für Apple-Produkte für Outdoor- undUnterwasserabenteuer. Die Produkte sind mittlerweile in mehr als 70Ländern weltweit erhältlich.Besuchen sie die Homepage, um weitere Informationen über Catalystzu erhalten: www.catalystcase.euPressekontakt:Vertriebsanfragen: sales@catalystlifestyle.com | Pressekontakt(international): Chris Herbert | Tel: + 01 614 448 8703 |chris@catalystcase.comOriginal-Content von: Catalyst, übermittelt durch news aktuell