Catalyst Award 2017: 3M für Förderung von Frauen im Unternehmen ausgezeichnet (FOTO)

Neuss (ots) -Preis für globale InitiativeDer renommierte Catalyst Award ehrt jährlich herausragendeInitiativen, die die Chancen von Frauen im Berufsleben weltweitverbessern. Mit der Initiative "I´m in. Accelerating Women´sLeadership" verfügt der Multitechnologiekonzern 3M über einerfolgreiches Konzept zur weltweiten Förderung von Mitarbeiterinnen."Diversität ist für 3M ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, weilsie zu Kreativität und neuen Ideen anspornt. Gleichzeitig hilft sieuns, unseren Kunden rund um den Globus das Beste bieten zu können",so Inge G. Thulin, Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO von 3M.Diversität beim 3M Führungskräftenachwuchs bis 2025 verdoppeln"Wir befinden uns auf dem Weg zu einer vielfältigeren undinklusiveren Kultur, die allen unseren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern Erfolgsmöglichkeiten bietet. Diese positive Entwicklungwerden wir künftig noch intensiver fördern. So möchten wirbeispielsweise die Diversität bei unserem Führungskräftenachwuchs bis2025 verdoppeln", erklärte Inge G. Thulin.Erfolge der "I'm in" InitiativeDie Initiative "I'm in. Accelerating Women's Leadership" hat inden vergangenen Jahren insbesondere die Karrierechancen für Frauen inFührungspositionen und in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften und Technik) verbessert. Die weltweiten Erfolgekönnen sich sehen lassen:- Die Frauenquote auf "Director" Ebene ist von 18,2 auf 23 Prozentgestiegen.- Die Frauenquote auf "Vice-President" Ebene ist von 16,7 auf 24,2Prozent gestiegen.- Die Frauenquote in Technik- und Laborleiterpositionen hat sichvon 19,1 auf 23,9 Prozent erhöht, die in der Produktionsleitungvon 11,4 auf 17,4 Prozent.- Weltweit ist der Anteil von Frauen, die 3M Niederlassungenleiten, um das Zehnfache von 2,4 Prozent auf 22,7 Prozentgestiegen.- Der Anteil von Frauen in der obersten Führungsriege, die direktan den CEO berichten, hat sich von 12,5 Prozent auf 20,0 Prozenterhöht.Über CatalystCatalyst Inc. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit30 Jahren für die Förderung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzt. Mitihrem Award prämiert sie jährlich herausragende Konzepte, die auf dieRekrutierung, Entwicklung und Förderung von Frauen abzielen. Seit1987 hat Catalyst insgesamt 85 Initiativen von 79 Organisationenausgezeichnet.Weitere Informationen unterhttp://www.catalyst.org/awards-practices