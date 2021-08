Catalent-Aktie: Aktuelle Quartalszahlen und alles zum Bettera-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Catalent":

Catalent Inc (NYSE:CTLT) meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 1,19 Mrd. USD, was einem Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 22 % bei konstanten Wechselkursen entspricht und die durchschnittliche Erwartung der Analysten von 1,14 Mrd. USD übertrifft. Das bereinigte EPS von 1,16 $ übertraf den Konsens von 1,03 $.

Das bereinigte EBITDA betrug 348 Mio. US-Dollar oder eine Marge von ...



