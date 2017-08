Cat phones stellt drei neue robuste Mobilgeräte vor

Berlin (ots/PRNewswire) -Die Rugged Smartphones Cat S31 und Cat S41 sowie das CaterpillarT20 Tablet feiern Weltpremiere auf der IFA 2017Auf der IFA 2017 präsentiert Cat phones drei neue robusteMobilgeräte, darunter die beiden Rugged Phones Cat S31 und Cat S41sowie das erste Rugged Tablet. Cat phones will damit seine Positionals führender Hersteller von Mobilgeräten für die härtesten Einsatz-und widrigsten Wetterbedingungen weiter ausbauen.Zu den typischen Kunden von Cat phones zählen professionelleAnwender aus verschiedenen Industriezweigen wie Bau und Handwerk,Landwirtschaft, Sicherheit und Fahrzeugreparatur sowie Konsumenten,die auch in ihrer Freizeit ihre Mobilgeräte härtesten Anforderungenunterziehen - sei es beim Wandern, Fischen oder Biken. Die beidenRugged Smartphones S31 und S41 warten mit Upgrades und neuen Featuresauf, die für Cat phones-Kunden essentiell sind: lange Akkulaufzeit,Robustheit und ein unter allen Bedingungen leicht ablesbares Display.Cat S41: Smartphone und Powerbank in einemMit einem 5.000 mAh Akku, dem kratz- und bruchsicheren 5"HD-Display, einem Achtkernprozessor mit einer Taktung von 2,3 GHzsowie einer 13 MP Hauptkamera erledigt das Cat S41 flugs anfallendeAufgaben - und zwar auch unter extremsten Einsatzbedingungen: Denndas Cat S41 erfüllt sowohl die Zertifizierung IP68 als auch dieMilitärnorm MIL SPEC 810G. Darüber hinaus verfügt das Cat S41 übereine Battery-Share- Funktion, das heißt der Akku ist stark genug, umquasi als Powerbank andere Geräte und Zubehör aufzuladen.Der 5.000 mAh Akku des Cat S41 garantiert eine Standby-Zeit vonbis zu 44 Tagen oder eine 3G-Gesrächszeit von bis zu 38 Stunden:Perfekt für Tage und Situationen ohne die Gelegenheit, das Gerätaufzuladen. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel kann dasCat S41 ein anderes Gerät oder Zubehör aufladen. Die Ladefunktionwird gestoppt, sobald ein zuvor vom Nutzer festgelegterMinimal-Akku-Level auf dem Cat S41 erreicht ist. Dieser wird einfachüber einen Kontrollregler in einer integrierten App gesteuert undmarkiert. Beim Einsatz des Cat S41 als Powerbank gibt das demAnwender die Sicherheit, für den Smartphone-Betrieb immer genügendAkkukapazität frei zu haben - ohne den Level ständig kontrollieren zumüssen.Cat S31: Robustes ArbeitstierMit dem Cat S31 bringt Cat phones ein preisattraktives RuggedPhone auf den Markt, auf das sich Anwender unter allen Umständenverlassen können. Der 4.000 mAH Akku steckt in einemIP68-zertifizierten Gehäuse, das wasser- und staubdicht ist undStürze aus bis zu 1,80 Metern Fallhöhe übersteht. Das Cat S31 erfülltdamit die strenge technische Militärnorm MIL SPEC 810G und ist gegenalle Elemente gewappnet. Das Cat S31 ist ein robustes Smartphone fürjede Gelegenheit - immer mit dabei, unermüdlich im Einsatz.Caterpillar T20: Tablet für widrigste BedingungenDas robuste Tablet läuft unter dem Betriebssystem Windows 10 undist dank LTE-Unterstützung auch mobil immer einsatzbereit. DasCaterpillar T20 wurde speziell für Bedingungen und Einsatzorteentwickelt, in denen extrem robuste und widerstandsfähige Geräteerforderlich sind.Das IP67-zertifizierte Tablet ist bis zu 30 Minuten wasserdicht ineiner Tiefe von 1 Meter und erfüllt die strengen Anforderungen derMIL SPEC 810G-Zertifizierung. Damit ist das T20 auch beständig gegenFeuchtigkeit, Sand, Staub, Vibrationen, Salznebel und extremenLuftdruck. Zudem übersteht es Stürze aus bis zu 1,8 Meterunbeschadet. Das Tablet weist eine außerordentliche Performance auchbei den widrigsten Wetterbedingungen und bei extrem hohen oderniedrigen Temperaturen auf."Der Launch der drei neuen Modelle untermauert unsere führendePosition bei robusten Mobilgeräten, die fit sind für die rauestenBedingungen, in den unsere Kunden agieren. Wir haben unserenAnwendern sehr aufmerksam zugehört und uns darauf fokussiert, dieGeräte an deren Anforderungen anzupassen. Die neuen Rugged- Gerätedecken diese Anforderungsprofile perfekt ab", erklärt Peter Stephens,CEO der Bullitt Group, weltweiter Lizenznehmer der Marke Caterpillar.In einer Studie mit ca. 22.000 Cat phones-Kunden sehen mehr alsdrei Viertel (76%) der Befragten eine lange Akkulaufzeit alsessenziel an, für 98% stellt dies ein entscheidendes Key Feature dar.Die Umfrage zeigte auch, dass 76% der Befragten ihr vorherigesSmartphone - oftmals einziges Kommunikationsmittel - schon einmalbeschädigt hatten undsie so vor gravierende Probleme gestellt wurden. Was nichtüberrascht: 94% der Cat phones User schätzen ihr Phone besonders fürdie besondere Sturzsicherheit, 71% gaben an, dass Ihnen einkratzsicheres Display sehr wichtig ist.Das Cat S41 ist zu einer UVP von 449 Euro (inkl. MwSt.) erhältlichund kann ab dem 31. August auf http://www.catphones.com , imFachhandel und bei Telekommunikationsanbietern vorbestellt werden.Das Cat S31 Rugged Phone ist in Kürze zu einem UVP von 329 Euro(inkl. MwSt.) über http://www.catphones.com , im Fachhandel und beiTelekommunikationsanbietern erhältlich.Das Caterpillar T20 wird in Kürze zu einer UVP von 649 Euro (inkl.MwSt.) auf den Markt kommen. Weitere Informationen unterhttp://www.catphones.comSpezifikationen Cat S41:- Extrem leistungsstarker 5.000 mAh Akku mit bis zu 44 TagenStandby-Zeit, 38 Stunden 3G Gesprächszeit- Battery-Share-Funktion: Nutzung als Powerbank für andere Geräte undZubehör - Kabel inklusive- Sehr helles 5'' (12,7 cm) FHD- Schnellladefunktion- Komplett wasser- und staubdicht (IP68-zertifiziert), sturzsicheraus bis zu 1,80 Metern Fallhöhe, MIL SPEC 810G-zertifiziert,geschützt durch Gorilla® Glass 5- Beständig gegen Salznebel, Sand, Staub, Schmutz, Vibrationen undDruck- Android(TM) Nougat- 32 GB ROM, 3 GB RAM, erweiterbarer Speicher (microSD(TM) bis zu 2TB)- Media Tek Octa-Core 2,3 GHz Chipsatz- 13 MP Unterwasser-Hauptkamera mit LED-Blitz, Autofokus mit PDAF, 8MP Frontkamera - beide als Unterwasserkamera zu nutzen- LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi- Texturierte, extra griffiges Oberflächendesign- Programmierbare Shortcut-Taste für Push to Talk (PTT), SOS (LoneWorker App) oder für Taschenlampen- / Kamerafunktion- Übersichtliche App- und Content-VerwaltungSpezifikationen Cat S31:- Leistungsstarker 4.000 mAh Akku- Wasser- und staubdicht (IP68), sturzsicher aus bis zu 1,80 MeternFallhöhe, MIL SPEC 810G zertifiziert, Display aus Gorilla® Glass 3- Wasserdichtes Smartphone - bis zu 1,20 Meter Tiefe für 35 Minuten- 4,7'' (11,9 cm) HD-Display, optimiert für den Outdoor-Einsatz:Touchscreen kann mit nassen Fingern oder Handschuhen bedient werden- Android(TM) Nougat- 16 GB ROM, 2 GB RAM, erweiterbarer Speicher (microSD(TM))- Qualcomm Quad Core 1,3 GHz Snapdragon Chipsatz- 8 MP Hauptkamera, 2 MP Frontkamera- LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi- Texturiertes, extra griffiges Oberflächendesign- Programmierbare Shortcut-Taste für Push to Talk (PTT), SOS (LoneWorker App) oder für Taschenlampen- / Kamerafunktion- Übersichtliche App- und Content-Verwaltung- Dual SIM - NanoSpezifikationen Caterpillar T20:Abmessungen: 220 x 143 x 14 mm (LxBxH)Gewicht: 650 gDisplay: 8" (20,32 cm), Gorilla® Glas800 x 1.280 IPS LCDAkku: 7.500 mAh (nicht auswechselbar)Kamera: 5 MP Hauptkamera 2 MP FrontkameraSpeicher: 2 GB RAM, 64 GB ROMProzessor: Intel® Atom Z8350 (Quad-Core), 1,44 GHzNetzwerk: LTE SIM4G: LTE Cat 4Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 203G: HSPA, R9Bänder: 1, 2, 5, 82G: GSM, GPRS, EDGE (Class 12)Bänder: 2, 3, 5, 8Maximum Upload Speed: 50 MbpsMaximum Download Speed: 150 MbpsKonnektivität: USB 3.0 D/CWi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4 GHz/5GHzBluetooth® 4.1Mini-HDMI, Video OutStandort: GPS GlonassAusstattung: T20 Tablet, Ladegerät, Micro USB 3.0-Kabel,Handschlaufe, Kurzanleitung, GarantiekarteÜber die Bullitt Group:Die Bullitt Group designt, produziert und vertreibt in Kooperationmit global agierenden Marken Konsumelektronikgeräte, wieMobiltelefone, Audioprodukte und andere verbundene Geräte undZubehörteile in weltweit über 60 Länder. Bullitt ist weltweiterLizenznehmer für Cat (Caterpillar Inc.), Kodak und Land Rover fürMobilgeräte und Zubehör. Der Hauptsitz von Bullitt ist in Reading(UK) mit Niederlassungen in Taipeh (Taiwan), Shenzhen (China) und NewYork (USA).Über Cat phones:Die Marke Cat steht für Vertrauen, Haltbarkeit, Zuverlässigkeitund Qualität. Die Cat DNA ist in jedem Cat Gerät und dem Zubehör zufinden, die durch Bullitt Mobile Ltd angeboten werden, der weltweiteLizenzinhaber von Cat Mobiltelefonen, Devices und Zubehör, dergrenzenlose Erfahrungen mit robuster Mobilität bietet. Für diedrahtlose Kommunikation wurde ein neues Produkt geschaffen, das derVielfalt der Bedürfnisse für ein anspruchsvolles Leben gerecht wird.Weitere Informationen über Cat phones finden Sie unterhttp://www.catphones.com©2017 Caterpillar. All Rights Reserved. ©2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILTFOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "PowerEdge" trade dress as well as corporate and product identity usedherein, are trademarks of Caterpillar and may not be used withoutpermission. Bullitt Mobile Ltd is a licensee of Caterpillar Inc.