Castle Private Equity verteilt an die Aktionäre Put-Optionen

Baar (awp) - Der Verwaltungsrat der Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) hat die Ausgabe von an der Schweizer Börse SIX handelbaren Put-Optionen beschlossen. Jeder Aktionär erhalte pro Namenaktie unentgeltlich eine Put-Option, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. CPE will so eigene Aktien zurückkaufen.

Der Handel der Put-Optionen läuft vom 28. August bis zum 19. September. Und die Ausübung habe am 21. September ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten