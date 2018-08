Castle PE erzielt im Halbjahr Gewinn von 7,4 Mio USD – Abschlag zum NAV 8,2%

Zürich (awp) - Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Castle Private Equity (CPE) hat im ersten Halbjahr 2018 einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten. Unter dem Strich resultierte ein Überschuss von 7,4 Millionen US-Dollar, wie dem am Freitagabend publizierten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Im Vorjahreszeitraum hatte der Gewinn bei 19,6 Millionen Dollar gelegen.

Der Gewinn ergibt sich aus Einnahmen von Investments von 10,6 Millionen

